Jolly Rancher糖果爆含致癌物 食藥署：近3年查無輸入紀錄

FSA近日發布知名糖果品牌「Jolly Rancher」的食品警訊。（圖擷取自FSA網站）

2025/06/15 16:00

〔記者林惠琴／台北報導〕英國食品標準局（FSA）近日發布食品警訊指出，美國好時公司（The Hershey Company）生產的知名糖果品牌「Jolly Rancher」，多項產品含有可能損害人體DNA、增加癌症風險的化學成分，呼籲消費者立即停止購買與食用。對此，我國食藥署今（15日）表示，近3年查無相關糖果產品輸入查驗紀錄，若網路平台及後市場有販售恐涉違法，最高可開罰300萬元。

根據外電報導，FSA指出，受影響的產品包含Jolly Rancher Hard Candy、Jolly Rancher 'Misfits' Gummies、Jolly Rancher Fruity 2 in 1、Jolly Rancher Berry Gummies，檢出礦物油「芳香族碳氫化合物（MOAH）」與「飽和碳氫化合物（MOSH）」不符英國規定，其中MOAH被認為是基因毒性致癌物，長期大量攝取可能對人體健康造成嚴重風險。

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我國食藥署副署長林金富表示，在食藥署邊境查驗自動化資訊管理系統（IFI）中，以關鍵字「Jolly Rancher」查詢中英文品名，或以「Hershey」查詢商標、製造廠及英文品名，從2022年6月16日至今年6月15日近3年受理期間，查無警訊所提糖果產品申請輸入查驗的紀錄。

林金富指出，MOSH、MOAH可以透過不同的方式進入食物，包裝生產或食品加工過程中的添加劑，或是來自環境污染、農業機械、不當運輸或加工方法及食物鏈累積等，食品業者應落實食品良好衛生規範準則（GHP）管理，避免製程中的污染。而我國雖尚未對終端食品訂有管制限量，但於2015年訂定「食品機械用潤滑劑之使用指引」，提供業者使用食品機械用潤滑劑及相關機關輔導的依據。

林金富也提醒，食品應依食安法向食藥署申請並完成食品輸入查驗後，始准作為食品輸入及於國內販售。規避輸入查驗者，可依食安法第47條，處3萬至300萬元罰鍰等處分。網路平台及後市場若有販售相關警訊糖果，涉違反相關法規事宜，可依法巡查、稽查並處分。

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