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    天氣轉晴菜價回穩 九如鄉農會：每包小白菜回歸20餘元

    民眾選購蔬菜時都會注意蔬菜價格。（記者葉永騫攝）

    民眾選購蔬菜時都會注意蔬菜價格。（記者葉永騫攝）

    2025/06/15 16:16

    〔記者葉永騫／屏東報導〕菜價日前因為連續下雨造成市場搶購及浮動，但在天氣轉晴後，今天的菜價明顯回穩，小包菜、格藍菜等回歸每包20餘元，九如鄉農會總幹事龔泰文表示，天氣轉晴後供應量也增加了，消費者也不再搶購，使得菜價開始回穩，到超市買菜的人也回歸正常。

    熱帶性低氣壓造成日前全台連續幾天大雨，加上又有颱風接近，一度造成菜價波動，市場上的菜價不斷的上漲，漲幅達到二、三成以上，所幸從14日開始天氣轉晴，蔬菜的到貨量增加，損失也沒有預先估算的大，因此昨天的菜價開始回穩，消費者不再搶購，各大超市的菜架上供貨豐沛，不再被搶光光。

    龔泰文表示，只要是連續下雨，菜價就會浮動，尤其是颱風來襲前消費者就會搶購，使得菜價從傳統菜市場開始上漲，接著超市的蔬菜會被搶光光，農會只好將存放的冷凍蔬菜釋出，這次幸好低氣壓很快就過去了，颱風也遠離，蔬菜未受到損傷，使得菜價開始回穩，現在沒人搶購了，菜價就會回歸正常，而農會則會趁著菜價平穩時再進貨冷藏，作為日後颱風來襲再釋出，以平穩價格。

    超市的蔬菜價格已明顯下滑了，回歸正常。（記者葉永騫攝）

    超市的蔬菜價格已明顯下滑了，回歸正常。（記者葉永騫攝）

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