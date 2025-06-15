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    新北表揚1350名雙語學習優秀師生 開設職場英語逾3000人次受惠

    新北市推動雙語教育，板橋區埔墘國小榮獲2025新北市英文菁英盃團體冠軍。（圖由教育局提供）

    新北市推動雙語教育，板橋區埔墘國小榮獲2025新北市英文菁英盃團體冠軍。（圖由教育局提供）

    2025/06/15 15:49

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市教育局今（15）日舉辦「2025新北雙語榮耀表揚」活動，表揚全市1350位在雙語學習領域表現傑出的師生，展現技職英語教育的成果。教育局表示，已攜手14所科技大學與多家企業，開設52門涵蓋9大群科、26科系職場英語課程，累計逾3000人次受惠。

    教育局長張明文表示，新北市以「雙語教學、國際環境、專業職場、跨國連結」4大系統為主軸，從雙語師資培育、課程設計、沉浸式學習場域建構、職場英語體驗至海外見學機會，全面推動技職雙語教育，培育具備國際競爭力的頂尖人才。

    張明文說，目前與台灣師大合作開辦技職雙語教師學分班，培育81位取得教育部雙語專長認證的群科教師，並於7所公立技術型高中完成雙語國際化校園建置；辦理專業英文競賽，吸引逾5400位學生參與，並攜手14所科大與多家企業，開設52門涵蓋9大群科、26科系的職場英語課程，逾3000人次受惠，包括景文、亞東、宏國德霖、東南、致理等科技大學，以及遠東百貨板橋新站店、維多麗亞酒店、佳音事業機構、台灣西門子與空中英語教室等企業，開辦職場英語體驗課程。另外，透過「金手國際見學」及「技職領袖人才計畫」，自2014年以來已推薦送出近540位師生赴美、英、德、澳、韓、日、法等國見學，拓展國際視野。

    瑞芳高工校長潘泰伸表示，結合專業技能與語言能力，是提升學生職場競爭力的關鍵；瑞芳高工體育班學生詹智傑與田有禾，分別在專業英文詞彙競賽體育運動類與教育類奪冠，他們認為，語言學習如同訓練體能，需要不斷練習累積實力。

    遠東百貨板橋新站店副理邱柏喻強調，英語溝通力已是零售業接軌國際的重要指標，可提升服務品質和企業形象；淡水商工商業經營科老師高于晴提到，學生透過英語競賽展現自信，敢於開口溝通。

    新北市今天舉辦「2025新北雙語榮耀表揚」典禮，共表揚1350位在雙語學習領域的優秀師生。（圖由教育局提供）

    新北市今天舉辦「2025新北雙語榮耀表揚」典禮，共表揚1350位在雙語學習領域的優秀師生。（圖由教育局提供）

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