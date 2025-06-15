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    澎湖吉貝離島場花火 史努比玩偶見面會取代無人機表演

    吉貝離島花火場次，少了無人機秀，多了史努比玩偶見面會。（澎湖縣政府提供）

    吉貝離島花火場次，少了無人機秀，多了史努比玩偶見面會。（澎湖縣政府提供）

    2025/06/15 15:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節昨（14）日晚間，盛大移師吉貝島舉行，吸引超過3000位民眾與遊客搭船登島參與盛會。長達12分鐘、超過5000發的絢麗煙火在夜空中綻放，與環繞島嶼的石滬群交織出令人屏息的絕美夜景，令現場觀眾驚艷不已，但返程時遇到晚間9時乾潮底，北海快艇最晚在深夜11時後才抵達白沙赤崁。

    由於今年無人機秀一波三折，只剩下澎湖本島10場演出，今年最後1場次在6月19日升空。因此離島及地方特色場次，都無緣看見無人機秀，取而代之的是史努比玩偶見面會，吉貝離島花火場次，在吉貝各觀光景點，都看得到史努比玩偶蹤影，處處可見遊客與史努比爭相合影畫面。

    吉貝花火場次，由在地飛揚流行舞蹈協會熱情活力的舞蹈表演，以及白沙國中吉他社青春洋溢的音樂演奏等揭開序幕，金曲歌后吳申梅現場演出動人歌聲。隨著倒數聲響起，全場觀眾熱血沸騰，在煙火升空的那一刻，為這場吉貝之夜劃下最震撼且難忘的句點。

    由於澎湖3場次離島場花火，吉貝是唯一位在澎湖北海島嶼，同時腹地也是最小，島嶼承載力不如望安及七美，一口氣湧入近3000人登島，對於交通運輸及船班調度，都造成嚴重考驗，加上北海航道較淺，昨日花火結束返航，適逢晚間9時乾潮底，讓許多快艇不敢貿然出航，擔心遇到礁石擱淺，因此直至深夜11時許才完成所有旅客疏運，讓許多旅遊業者大感不便，建議離島場要考慮潮汐問題。

    吉貝離島場花火在碼頭美麗綻放，但返航遇到乾潮讓遊客行程延誤。（澎湖縣政府提供）

    吉貝離島場花火在碼頭美麗綻放，但返航遇到乾潮讓遊客行程延誤。（澎湖縣政府提供）

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