「口湖牽水狀」7/1登場 逾50親子體驗糊水狀

蚶寮萬善祠與台灣公益CEO協會共辦糊水狀活動，吸引50名親子一同製作。（記者李文德攝）

2025/06/15 15:13

〔記者李文德／雲林報導〕國家重要民俗「口湖牽水狀（車藏）」每年農曆6月7日登場，為讓民眾了解此項特有習俗，口湖蚶寮萬善祠志工團與台灣公益CEO協會今（15）日在雲林記憶Cool共辦免費糊水狀活動，教50名親子糊水狀。志工團表示，完成後成品將在牽水狀當天燒化，將會邀請製作民眾一起參加。

口湖牽水狀（車藏）源自180年前的一場暴雨中，口湖、四湖數千人性命被奪走，後代辦理牽水狀緬懷罹難者，每年農曆6月7、8日會盛大舉行慶典，是台灣規模最大的水難祭儀，今年祭典訂於國曆7月1、2日舉辦。

請繼續往下閱讀...

志工團代表黃愛莉指出，每年牽水狀舉辦前1個月，當地居民都會開始製作水狀，不過隨時代演進，此項工藝漸有斷層危機。如蚶寮地區會製作的民眾已屈指可數，為讓這項工藝得以推廣且傳承，此次首度走出口湖鄉，舉辦糊水狀活動，50位親子需完成12組水狀。

志工團講師楊湘琪表示，水狀是以竹篾編紮成內外兩圈圓筒狀，內圈糊上花紙，然後按地獄、人間、天堂3種不同境界4方向糊上各界代表人物，最後於頂端四角各插1支小三角旗，水狀代表能亡魂從地獄引渡至人間參與祭典，再渡化至天堂。此次12組水狀將在7月2日燒化，更會邀請參與民眾前往參加活動全程，藉此更了解雲林在地宗教文化。

CEO協會秘書長林淑娥表示，與蚶寮萬善祠合作文史相關活動已4年，目前已規劃明年度將視角觸及大專院校，預計與虎科大、雲科大合作舉辦深度體驗營，讓年輕學子看見當地特有習俗。

蚶寮萬善祠與台灣公益CEO協會共辦糊水狀活動，吸引50名親子一同製作。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法