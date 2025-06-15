台北社子最高溫飆38.6度！14縣市高溫特報 新北亮橙燈

14縣市發布高溫資訊，請注意防曬並補充水分。（擷取自中央氣象署）

2025/06/15 15:43

上稿時間：15:09 更新時間：15:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地天氣高溫炎熱，西南風沉降影響，中央氣象署今（15）日14時42分對14縣市發布「高溫資訊」，其中新北市亮橙燈，恐有38度高溫。此外，截至下午3時，今日最高溫為台北市士林區社子達38.6度；新北市新店區、三峽區37.5度；台東縣金峰鄉也來到37.4度。

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氣象署表示，台東縣有焚風發生的機率，今（15）日新北市為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為「黃色燈號」，請注意。

氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

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