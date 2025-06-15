七美（魚月）鯉灣棘冠海星大爆發 民間團體擬每隻300元懸賞金

七美（魚月）鯉灣已出現棘冠海星大爆發危機。（澎湖海洋保護志工團隊提供）

2025/06/15 15:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋保護志工團隊發出警訊，七美（魚月）鯉灣棘冠海星大爆發，在100公尺側線發現百隻上下，同時體型已接近40公分成熟個體，引發各界矚目。七美籍澎湖縣議員張仁和要求相關單位提出解決方法，民間團體澎湖水域遊憩商業公會也開會決議，可能提出每隻300元懸賞金，鼓勵民間高手加入清除行列。

島澳七七業主葉生弘表示，這幾年棘冠海星啃食了許多海域的珊瑚蟲，牠們就像珊瑚礁的吸血鬼，利用牠們的管足，饞食殆盡珊瑚蟲，吸的每隻都頭好壯壯考試都100分。東沙群島這3年投入的人力、物力、技術、船艇、交通、食宿破千萬以上經費，目的就是為了除掉滿坑滿海的棘冠海星。

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葉生弘表示，七美這海域再不動起來，珊瑚礁不保，這不是危言聳聽，而是大家不知道會有多嚴重，這傢伙是珊瑚蟲的吸血鬼，願意發起澎湖列島的突棘行動，但必須有經費的挹注，否則個人也撐不久，歡迎企業投入ESG，你們出錢我來辦事，每天上交棘冠海星清除面積以及數量。不趕快處理，不用一年這海域就陷入浩劫，絕對沒有開玩笑。

針對葉生弘的呼籲，澎湖水域遊憩商業公會已開會決議，率先提出每隻清除300元懸賞金，呼籲政府相關單位要正視此一問題，緊急動用預算展開全面清除工作，不要等到浩劫發生了，再來亡羊補牢，恐怕為時已晚。

清除棘冠海星刻不容緩，政府相關單位要正視此一問題。（澎湖海洋保護志工團隊提供）

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