宜蘭五結西瓜王 重達48.5台斤

五結鄉瓜瓜節西瓜王重達48.5台斤。（圖由五結鄉公所提供）

2025/06/15 14:45

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結大西瓜進入盛產期，五結鄉公所今天（15日）舉辦瓜瓜節行銷，西瓜王比賽中，單顆最重48.5台斤，甜度最高有13.9度，鄉長沈德茂歡迎大家相揪來嘗鮮。

五結鄉農民承租蘭陽溪南側高灘地種植西瓜，全鄉栽種面積約55公頃，每年6月是採收期，蘭陽溪高灘地砂質土壤透水性佳，又富含有機質及鹽分，當地生產的西瓜多汁且甜度高，被譽為消暑聖品，深獲消費者喜愛。

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五結鄉公所今天在五結鄉農會蔬菜集貨場辦理瓜瓜節暨親子健走活動，安排西瓜王及西瓜甜度比賽、猜瓜得瓜趣味競賽，沈德茂帶領與會來賓品嘗五結大西瓜鮮甜風味，此時生產的在地農特產品南瓜、地瓜，也一併列入行銷。

西瓜王比賽方面，農民林榮木參賽瓜品以48.5台斤奪冠。西瓜甜度有17人報名參賽，經過檢測，甜度都在11度以上，其中的郭總明、郭宗文父子檔，分別以13.9度與13.65度包辦前2名。

主辦單位表示，五結大西瓜收成後，有些農民擺攤自產自銷，由於產期不長，想要嘗鮮的消費者，可要把握機會。

五結大西瓜進入盛產期。（圖由五結鄉公所提供）

五結鄉瓜瓜節活動上，鄉長沈德茂（右3）帶領與會來賓品嘗五結大西瓜鮮甜風味。（圖由五結鄉公所提供）

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