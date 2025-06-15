大雨炸裂林園海岸線一片狼藉 志工趁放晴淨灘

大雨停歇，志工隨即展開淨灘行動。（陳俊強提供）

2025/06/15 14:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕南部連日豪雨炸裂，山區大水將高屏溪沿岸廢棄物沖刷而下，高雄市林園區海岸滿布垃圾，一片狼藉，林園愛鄉協會海岸巡守志工隊今（15）日趁放晴展開淨灘，志工感嘆林園海岸垃圾愈來愈多，「真的是惡夢」。

南部受到熱帶性低氣壓影響，日前山區下起豪大雨，那瑪夏、茂林、桃源區都曾因雨停班課，水利單位對六龜山區發布土石流黃色警戒，14日雨勢趨緩後解除。

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這是今年第一場大雨，一如既往，大水將高屏溪沿岸廢棄物沖刷而下，沖出高屏溪口後又被海流帶到海灘上，中門海灘到鳳鼻頭台地的海岸線正好都沒有離岸堤阻擋，大型廢棄物被沖刷上岸。

林園愛鄉協會今年加入「守望海洋落日計畫」，其海岸巡守志工隊今天清理中門到鳳鼻頭海灘，除先人工清除寶特瓶等資源回收物，也將實際情況回報給相關單位，期能動用機具清理。

林園愛鄉協會理事陳俊強表示，中門到鳳鼻頭整個海灘都是漂流木跟垃圾，而這段海岸線假日經常可見釣客，也有民眾會到此活動，廢棄物堆中容易潛藏危機，對安全構成威脅，希望能盡早清除。

他說，高屏溪沿岸長久被傾倒很多垃圾，遇到高屏溪中上游下大雨，大量的垃圾就被沖出來，這對林園海岸真的是惡夢。

土地公自身難保，成了海灘上廢棄物。（陳俊強提供）

大雨過後，海灘上一片狼藉。（陳俊強提供）

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