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    台東表揚照服人員及寄養家庭 49人獲獎

    台東縣政府社會處今日舉辦「114年照顧服務人員表揚暨寄養家庭授證典禮」。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府社會處今日舉辦「114年照顧服務人員表揚暨寄養家庭授證典禮」。（記者黃明堂翻攝）

    2025/06/15 14:48

    〔記者黃明堂／台東報導〕為肯定在兒少福利與長期照顧領域中長期付出與奉獻的專業人員，台東縣政府社會處今（15）日舉辦「114年照顧服務人員表揚暨寄養家庭授證典禮」，以「愛心無界，關懷∞」為主題，向長年投入托育、早期療育、育兒指導、長照服務及寄養照顧等第一線照顧工作的夥伴們，致上最誠摯的感謝與崇高的敬意。

    此次表揚活動共頒發「傑出新人獎」、「績優服務獎」、「資深敬業獎」、「資深寄養家庭獎」及「守護天使獎」等5種獎項，計有45組（49人）獲獎。獲獎者涵蓋照顧兒童、長者及弱勢族群的從業人員與寄養家庭，透過公開表揚與授證儀式，彰顯其無私奉獻的精神與付出，並鼓勵更多民眾理解並支持照顧服務工作，共同建構溫暖有愛的社會安全網。

    今年活動特別設置「受獎事蹟牆」，讓與會者能透過具體案例「看見照顧、理解照顧、參與照顧」，藉由故事化展示形式，讓民眾更貼近照顧工作背後的挑戰與辛勞。從嬰幼兒的細心陪伴、長者的貼心照護，到寄養孩子無條件的接納與支持，每一份付出皆展現了照顧者的溫柔與堅定。

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