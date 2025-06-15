清境農場巨型牧羊犬氣球命名 咩咩GO、汪得福、勞斯萊斯都來了

南投清境農場牧羊犬是趕羊秀中的重要角色，農場暑假將推出牧羊犬巨型氣球，近期舉辦氣球徵名，吸引許多民眾參與。（圖由清境農場提供）

2025/06/15 14:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投仁愛鄉退輔會清境農場，今年暑假將推出3.6公尺巨型牧羊犬氣球，近期進行命名活動，第一階段徵名至今天中午截止，累計收到41件，其中包括咩咩GO、汪得福等可愛名稱，甚至連名車「勞斯萊斯」都來了，場方表示，之後會內部票選出4個候選名，6月20日至26日開放網路投票，7月2日牧羊犬氣球將正式定名並對外亮相。

清境農場指出，場內目前飼養9隻牧羊犬，名稱包括「藍寶」、「堅尼」等，牠們都是趕羊秀中的重要角色，展演時可見其訓練有素的專業技能，深獲遊客喜愛。

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今年暑假將推出以牧羊犬「藍寶」為設計構想的巨型氣球，高度達3.6公尺，將融入真實牧羊犬特徵與Q版風格，另為拉近牧羊犬氣球與民眾的距離，近期也展開命名活動，第一階段徵名至今天中午12點截止，共收到41個名字，包括哈皮dog、藍莓醬、咩咩GO、清境汪得福等，甚至還有人命名「勞斯萊斯」，令人會心一笑。

場方說，第二階段6月16日至19日會進行內部投票，選出4個候選名進入決選，第三階段6月20日至26日進行網路投票，開放所有民眾參與，最高票即為牧羊犬氣球的正式名稱，7月2日牧羊犬氣球也會在青青草原正式充氣亮相，為農場再添趣味打卡熱點。

南投清境農場牧羊犬「藍寶」訓練有素，是趕羊秀中的重要角色。（圖由清境農場提供）

南投清境農場暑假將推出牧羊犬巨型氣球，近期展開氣球徵名，並收到咩咩GO、汪得福等可愛名稱，就連「勞斯萊斯」都有。（圖由清境農場提供）

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