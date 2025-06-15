約剩千隻！巧遇婆羅洲侏儒象家族渡河 台灣鳥友大驚喜

台灣鳥友赴沙巴賞鳥，巧遇婆羅洲侏儒象正要渡河。（圖由鳥友陳春蓮提供）

2025/06/15 14:48

〔記者蔡文居／台南報導〕國際自然保護聯盟（IUCN）去年將婆羅洲侏儒象（Bornean elephant）列入「瀕危物種」，目前全球數量僅存約1000隻。台灣1支由台南與台北鳥友組成的賞鳥團前往馬來西亞沙巴賞鳥，巧遇4隻婆羅洲侏儒象集體渡河，並拍下難得的畫面，讓他們驚喜萬分，直呼「大驚喜！大幸福！」

婆羅洲侏儒象又稱婆羅洲矮象，為全球體型最小的現存大象，成年個體身高僅2.5至3公尺，比其他亞洲象約小1倍。因森林被大量砍伐，棲地消失和破碎化，目前主要分佈於婆羅洲島北部沙巴和東北部，數量只剩下1000隻左右。

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拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，他們一團6人，日前赴東馬沙巴賞鳥、拍鳥，於上週在沙巴的京那岸巴當河（京河）賞鳥時，意外遇到2大2小的婆羅洲侏儒象渡河，只見母象帶著2隻小象游泳過河，在河中不時伸出象鼻噴水、換氣，接著1隻公象隨後出現，跟著一起渡河。看到這一幕，大家驚喜萬分，除在船上保持距離外，一直猛拍照、錄影。

黃蜀婷說，因婆羅洲侏儒象為瀕危物種，數量稀少，沙巴人也以這「溫柔巨獸」為傲。當地的鳥導說能在陸地上遇見就已經很難得了，何況是看到渡河，他是馬來當地人還是第一次看到渡河。

她說，此行他們已記錄到60多種野鳥，包括白冠犀鳥等罕見野鳥，還有遇到婆羅洲侏儒象，非常幸運，預計下週返國。

台灣鳥友巧遇婆羅洲侏儒象家族一起渡河，驚喜萬分。（圖由鳥友黃蜀婷提供）

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