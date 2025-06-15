為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    約剩千隻！巧遇婆羅洲侏儒象家族渡河 台灣鳥友大驚喜

    台灣鳥友赴沙巴賞鳥，巧遇婆羅洲侏儒象正要渡河。（圖由鳥友陳春蓮提供）

    台灣鳥友赴沙巴賞鳥，巧遇婆羅洲侏儒象正要渡河。（圖由鳥友陳春蓮提供）

    2025/06/15 14:48

    〔記者蔡文居／台南報導〕國際自然保護聯盟（IUCN）去年將婆羅洲侏儒象（Bornean elephant）列入「瀕危物種」，目前全球數量僅存約1000隻。台灣1支由台南與台北鳥友組成的賞鳥團前往馬來西亞沙巴賞鳥，巧遇4隻婆羅洲侏儒象集體渡河，並拍下難得的畫面，讓他們驚喜萬分，直呼「大驚喜！大幸福！」

    婆羅洲侏儒象又稱婆羅洲矮象，為全球體型最小的現存大象，成年個體身高僅2.5至3公尺，比其他亞洲象約小1倍。因森林被大量砍伐，棲地消失和破碎化，目前主要分佈於婆羅洲島北部沙巴和東北部，數量只剩下1000隻左右。

    拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，他們一團6人，日前赴東馬沙巴賞鳥、拍鳥，於上週在沙巴的京那岸巴當河（京河）賞鳥時，意外遇到2大2小的婆羅洲侏儒象渡河，只見母象帶著2隻小象游泳過河，在河中不時伸出象鼻噴水、換氣，接著1隻公象隨後出現，跟著一起渡河。看到這一幕，大家驚喜萬分，除在船上保持距離外，一直猛拍照、錄影。

    黃蜀婷說，因婆羅洲侏儒象為瀕危物種，數量稀少，沙巴人也以這「溫柔巨獸」為傲。當地的鳥導說能在陸地上遇見就已經很難得了，何況是看到渡河，他是馬來當地人還是第一次看到渡河。

    她說，此行他們已記錄到60多種野鳥，包括白冠犀鳥等罕見野鳥，還有遇到婆羅洲侏儒象，非常幸運，預計下週返國。

    台灣鳥友巧遇婆羅洲侏儒象家族一起渡河，驚喜萬分。（圖由鳥友黃蜀婷提供）

    台灣鳥友巧遇婆羅洲侏儒象家族一起渡河，驚喜萬分。（圖由鳥友黃蜀婷提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播