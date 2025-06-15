現代昭君 苗縣表揚9女性

「現代昭君」，苗縣表揚9位女性。圖為通霄鎮推薦的陳捌妹。（圖由苗縣府提供）

2025/06/15 14:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣昭君文化協會長期協助縣內遠嫁來台的新住民，今天舉辦「2025現代昭君典範表揚活動」，共有9位女性獲得表揚，苗栗縣政府表示，9名女性來自不同國度，在苗栗落腳，不僅為家庭付出，還積極參與社區活動，在苗栗這塊土地上展現文化融合的美麗風景。

苗栗縣原住民族及族群發展處表示，截至今年5月底，苗栗縣新住民人口已逾1萬8000人，其中來自中國及香港、澳門者超過9000人，其餘則為越南、印尼、泰國等地的新住民，主要分布於頭份市、苗栗市及竹南鎮。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣原住民族及族群發展處也說明受表揚典範女性理由，如大湖鄉公所推薦的林碧雲自印尼來台已42年，十多年如一日無怨無悔照顧中風臥病的丈夫，其堅定不移的愛令人動容；通霄鎮陳捌妹，過去曾受助於民間團體，如今主動支持課後照顧中心，熱心參與公益；卓蘭鎮施汶里長年擔任鄰長，協助新住民適應在台生活。

受表揚完整名單則為大湖鄉林碧雲、卓蘭鎮施汶里、通霄鎮陳捌妹、三灣鄉詹桂娥、苗栗市洪蘭、造橋鄉馮少嚴、獅潭鄉林偉英、西湖鄉武貝子、南庄鄉林偉琴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法