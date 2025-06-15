為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    坪林一日遊！ 農創所「有種茶」開幕祭優惠 春茶展售會6/21~22登場

    農創所「有種茶 UChung」開幕，市長侯友宜（中）化身一日店長與茶青共同體驗特色調飲製作。（記者陳奕劭攝）

    農創所「有種茶 UChung」開幕，市長侯友宜（中）化身一日店長與茶青共同體驗特色調飲製作。（記者陳奕劭攝）

    2025/06/15 14:18

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市坪林區農業創生場所「有種茶 UChung」今天（15日）開幕，未來將作為展售嚴選茶產品、舉辦茶席食農教育等多項活動的空間，即日起至7月31日前到店推出多項優惠。6月21日、22日將在坪林茶業博物館旁舉辦展售會，集結60攤特色茶食，打卡送茶葉蛋或茶粿。

    新北市農創所「有種茶 UChung」今天開幕，將作為展售嚴選茶產品、定期舉辦茶席食農教育活動的空間，每周末邀請青農擔任「一日店長」，協助遊客深入體驗茶文化。即日起至7月31日推出無酒精飲品加購甜點折20元、茶調酒組合優惠價等多項優惠，拍照打卡標記「有種茶」送一份茶青精選茶包

    市長侯友宜表示，農創所「有種茶 UChung」啟用象徵新北市在農業創生再創里程碑，未來市府每年協助在地團隊成立農創所，吸引更多年輕人才回流，加速推動地方創生。

    合作社理事主席詹承得表示，這間店是年輕茶農們的夢想，希望透過這個空間，讓更多人了解坪林茶的魅力，吸引年輕茶農返鄉發展，訴說屬於青農的茶人精神。

    另外，「坪林春茶展售會」今天在坪林茶業博物館旁廣場登場，侯友宜頒布「特等獎」匾額給61歲茶農方均銓。坪林區公所表示，展售會6月21日、22日將於坪林茶業博物館旁廣場登場，集結60攤特色茶食，打卡送茶葉蛋或茶粿。

    市府農業局表示，農業局協助在地青年茶農打造品牌，盼促進青農返鄉就業，相關資訊可至臉書粉專「有種茶合作社」查詢。春茶展售可至「新北好茶」官網查詢，購買百萬冠軍茶可洽坪林區農會供銷部黃主任 （02-2665-7227#28），或填寫訂購單

    「坪林春茶展售會」6月21日、22日將於坪林茶業博物館旁廣場登場，集結60攤特色茶食，打卡送茶葉蛋或茶粿。（記者陳奕劭攝）

    「坪林春茶展售會」6月21日、22日將於坪林茶業博物館旁廣場登場，集結60攤特色茶食，打卡送茶葉蛋或茶粿。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜（左）今（15）日頒發賀匾予春茶評鑑特等獎得主方均銓（右）。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜（左）今（15）日頒發賀匾予春茶評鑑特等獎得主方均銓（右）。（記者陳奕劭攝）

    新北市農創所「有種茶 UChung」將作為展售嚴選茶產品、定期舉辦茶席食農教育活動的空間，每周末邀請青農擔任「一日店長」，協助遊客深入體驗茶文化。（記者陳奕劭攝）

    新北市農創所「有種茶 UChung」將作為展售嚴選茶產品、定期舉辦茶席食農教育活動的空間，每周末邀請青農擔任「一日店長」，協助遊客深入體驗茶文化。（記者陳奕劭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播