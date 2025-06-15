坪林一日遊！ 農創所「有種茶」開幕祭優惠 春茶展售會6/21~22登場

農創所「有種茶 UChung」開幕，市長侯友宜（中）化身一日店長與茶青共同體驗特色調飲製作。（記者陳奕劭攝）

2025/06/15 14:18

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市坪林區農業創生場所「有種茶 UChung」今天（15日）開幕，未來將作為展售嚴選茶產品、舉辦茶席食農教育等多項活動的空間，即日起至7月31日前到店推出多項優惠。6月21日、22日將在坪林茶業博物館旁舉辦展售會，集結60攤特色茶食，打卡送茶葉蛋或茶粿。

新北市農創所「有種茶 UChung」今天開幕，將作為展售嚴選茶產品、定期舉辦茶席食農教育活動的空間，每周末邀請青農擔任「一日店長」，協助遊客深入體驗茶文化。即日起至7月31日推出無酒精飲品加購甜點折20元、茶調酒組合優惠價等多項優惠，拍照打卡標記「有種茶」送一份茶青精選茶包

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市長侯友宜表示，農創所「有種茶 UChung」啟用象徵新北市在農業創生再創里程碑，未來市府每年協助在地團隊成立農創所，吸引更多年輕人才回流，加速推動地方創生。

合作社理事主席詹承得表示，這間店是年輕茶農們的夢想，希望透過這個空間，讓更多人了解坪林茶的魅力，吸引年輕茶農返鄉發展，訴說屬於青農的茶人精神。

另外，「坪林春茶展售會」今天在坪林茶業博物館旁廣場登場，侯友宜頒布「特等獎」匾額給61歲茶農方均銓。坪林區公所表示，展售會6月21日、22日將於坪林茶業博物館旁廣場登場，集結60攤特色茶食，打卡送茶葉蛋或茶粿。

市府農業局表示，農業局協助在地青年茶農打造品牌，盼促進青農返鄉就業，相關資訊可至臉書粉專「有種茶合作社」查詢。春茶展售可至「新北好茶」官網查詢，購買百萬冠軍茶可洽坪林區農會供銷部黃主任 （02-2665-7227#28），或填寫訂購單。

「坪林春茶展售會」6月21日、22日將於坪林茶業博物館旁廣場登場，集結60攤特色茶食，打卡送茶葉蛋或茶粿。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜（左）今（15）日頒發賀匾予春茶評鑑特等獎得主方均銓（右）。（記者陳奕劭攝）

新北市農創所「有種茶 UChung」將作為展售嚴選茶產品、定期舉辦茶席食農教育活動的空間，每周末邀請青農擔任「一日店長」，協助遊客深入體驗茶文化。（記者陳奕劭攝）

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