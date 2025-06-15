拓寬人行道進度卡關！ 趙怡翔怒轟黑箱 北市府：地方共識未整合

趙怡翔指出，文山區景中街400公尺的路程，既涵蓋醫院、傳統市場、學校等設施，人潮眾多，但前往市場的斑馬線不僅未見號誌，人行道也不夠寬，導致民眾需走在馬路上與車輛併行。（台北市議員趙怡翔提供）

2025/06/15 14:13

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市推動標線型人行道轉為實體人行道政策進度緩慢，引發議員關切。市長蔣萬安曾承諾本會期至少完成四公里，但截至目前僅達成6％，多項計畫遭地方反對而延宕。議員趙怡翔以文山區景中街為例，指出該路段人潮密集，拓寬人行道原已定案，卻在會勘後突然喊停，質疑過程黑箱；市府表示，雖然鄰近學校路段已取得共識，預計暑假先行動工，但有里長產生疑慮，仍須重新討論規畫。

交工處說明，今年原規劃施作的實體人行道長度約為5588公尺，但扣除新工處尚未確定及現階段面臨困難的路段後，剩餘可施作長度僅約2338公尺，實際完工長度目前僅達250公尺，其中多項人行道改善提案因地方未具共識而難以推動，理由包括影響住戶車道出入、周邊有視障者經常通行，以及需保留宮廟出入口等。

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趙怡翔指出，文山區景中街400公尺的路程，既涵蓋醫院、傳統市場、學校等設施，人潮眾多，但前往市場的斑馬線不僅未見號誌，人行道也不夠寬，導致民眾需走在馬路上與車輛併行，認為拓寬人行道絕對有必要，但反觀前後一年半19次公聽會，上月第20次公聽會卻以「因當地民意尚未整合完成」決議先維持現況，質疑背後有黑箱作業。

新工處長林昆虎解釋，整體過程並無黑箱作業，會勘後因里長對規畫內容提出疑慮，才會與交工處進一步討論調整方案。他指出，施工範圍涉及景美國中，為避免影響學生上下學通行動線，已優先針對取得共識的路段規劃於暑假動工，其他區段也將持續與交工處研議改善方案，待凝聚地方共識後陸續推動，並非全面暫緩。

新工處表示，今年仍以施作4公里為目標，目前已完成約767公尺，但人行道實體化需考量建物高程、排除管障新設排水設施、停車格位配套措施，以及行車動線等問題，也需取得當地共識後施作，因此耗時較久；交工處則補充，今年度分階段已提供新工處5588公尺評估施作實體人行道可行性。

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