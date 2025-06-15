全球卓越建設獎 桃園「中路3號」社宅獲合宜住宅類金獎

桃園中路3號社宅獲全球卓越建設獎合宜住宅類金獎，桃園市住都中心執行長邱英哲（中）代表領獎。（圖由桃市府提供）

2025/06/15 14:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市住宅及都市更新中心以「中路3號」社宅參加「2025 FIABCI全球卓越建設獎（FIABCI World Prix d'Excellence Awards）」，榮獲合宜住宅類最高榮譽金獎，為本屆唯一入選並獲獎的台灣社會住宅。

住都中心執行長邱英哲表示，全球卓越建設獎有「建築界奧斯卡」之譽，2025年頒獎典禮於12日在奈及利亞拉各斯（Lagos）舉行，評選標準涵蓋社會影響力、營運效率、創新性、環境永續及居住品質等多重面向，且參賽資格須先獲得「國家卓越建設獎」肯定，才可角逐「全球卓越建設獎」。

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邱英哲表示，「中路3號」社宅在規劃設計階段，以智慧建築和綠建築為基礎，導入節能減碳技術及智慧管理系統，年均碳排放量減少約185公噸，住都中心在維管上嚴守智慧、綠能，並滾動更新社宅節能措施；在公共設施維護方面，透過BIM智慧營運數據分析平台與智慧監控系統，99%以上的設備出現異常時，管理中心可即時掌握，此外，社宅公共空間更是周邊鄰里社區營造的核心，提供庇護工場、身心障礙者家庭支持中心、青創基地、郵局等公共服務，為社宅居民與鄰里住戶打造對話的平台。

邱英哲表示，此項榮譽不僅是對社宅環境品質的肯定，更是對桃園市社宅政策整體治理成果的國際認證，桃園市已完工入住社宅共14處、4374戶，預計至2030年完工達35處、超過1萬戶，住都中心與住宅發展處也持續合作，將住戶的意見反饋在規劃中、興辦的社宅，期待新建中的社宅更符合在地社區、人口組成變化的需求，而住都中心亦隨智慧科技的進步，不斷精進社宅智慧化管理，推動以人為本的住宅服務，實踐全齡照顧、人人安居、宜居桃園的願景。

桃園中路3號社宅獲全球卓越建設獎合宜住宅類金獎。（圖由桃市府提供）

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