台中21歲黑戶青年週二生日 逾200人搶當「再生父母」有人送蛋糕

21歲青年被社會局安置，緊抱蘇里長道別場景令人揪心。（蘇乙青提供）

2025/06/15 13:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一名21歲青年無戶籍、未曾就學，長期流落街頭、以撿拾回收維生，北京里長蘇乙青日前在回收場意外發現，近日成立「再生父母」LINE群組，集結社會善心協助他重新站起來，目前已有200餘人加入，有人送來衣物、蛋糕，也有人贈送手機作為鼓勵，讓這名單純如10歲大男孩的青年感受到溫暖。

蘇乙青表示，青年自述「姓黃」，帶有東南亞口音，並說曾在一張紙上看過寫著「93年6月17日」推斷年齡應是21歲，交談後能慢慢寫出姓名，並說原與媽媽同住，對媽媽沒什麼印象，後來一直跟爸爸住，但被爸爸關在套房裡，恐嚇「如果不乖、惹麻煩，就不養他了」因此他都待在套房，沒有上學、也不敢出門，連套房大樓管理員也不認識他」。

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而這名青年智力正常，但因從小未與社會接觸，個性極為單純，談吐與反應都像個10歲大孩子，他初次見到對方時便勉勵要找正當工作，對方卻苦笑說沒有身分證、找不到工作，後來他設法聯絡到其父，對方坦承確有此子，也曾帶他剪髮、拍照準備辦身分證，但最後不知何故不了了之。

今年5月8日，蘇乙青到回收場致贈康乃馨時，發現他衣衫骯髒、獨自分類紙箱，攀談才知道他沒身分證、從未上學，由於其父表示「會帶他去辦戶口」，便先觀察。不料一個月後再訪，少年更瘦、更臭，仍蹲在廢紙堆裡，便把他帶回辦公室梳洗、換裝並飽餐一頓。

蘇里長隔日陪他到餐館吃午餐，才驚覺這名「大人」連最基本的用餐禮儀都不懂，不敢隨意落座、怕花錢自備衛生紙，原來黃自小疑被父親鎖在套房，少與外界接觸，今年2月攀爬時摔破遮雨棚，被父親斥責並趕出家門，只能靠撿回收買統一麵加水果腹，夜宿蚊聲四起的公園與超商騎樓。

原以為對方將盡快補辦戶籍，但一個月後，蘇乙青再次在回收場見到年輕人，身形更瘦、衣衫更髒。他心疼之餘，立刻帶他回服務處洗澡、換上乾淨衣物並提供食物，甚至給他幾件可變賣的回收物讓他能有點零錢，隔日便通報社會局，協助將他安置，並安排後續生活照顧。

讓人動容的是，儘管父親疑似將他趕出家門，這名年輕人依然口口聲聲想趕快賺錢養爸爸，展現出難得的善良本性，蘇乙青說，目前沒有金錢需求，有人寄來衣服、鞋子和手表等都已轉交至安置處，他特別留下手機，要做為讀書的鼓勵，讓他可以進一步學習更多的事，但也告訴他要有一定表現之後才會給他，未來會限制他的使用時間和內容。

預計等他讀了幾本繪本書之後才會當成禮物送出，聽聞此話，年輕人開心得像個孩子，露出難得的笑容，而這段際遇分享到社群後，感動眾多民眾及網友，蘇里長也成立「再生父母」LINE群組，希望未來能靠大家的力量給予協助，目前已有超過200餘人加入，許多人主動捐贈衣物、鞋子、書籍。

有人甚至在得知週二是他的生日時，還有人準備了蛋糕與小禮物，要替他補過人生中遺漏許久的溫暖生日，希望他在安置中心過得穩定，逐漸融入新的生活節奏，相當溫馨。

社會局今天說，有關21歲無戶籍男子一案，目前仍需釐清男子的出生通報、入學、親子關係及實際照顧生活情形，若調查結果確認男子幼時遭父親限制自由、剝奪就學及影響身心發展，除了將依兒少權法裁處，也會依刑法「妨害幼兒發育罪」主動告發。

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蘇里長準備手機要送給青年。（蘇乙青提供）

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