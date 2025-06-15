融合教育延伸到戶外活動 普特生協力划獨木舟及SUP

極重度學生運用水療池懸吊系統體驗，及行前先行練習划槳動作。（教育部提供）

2025/06/15 13:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕融合教育藉由延伸到戶外活動，屏東特殊教育學校與潮州高中共同舉辦獨木舟及立槳SUP體驗，透過創新融合教育模式，打破特教生只能在校園內上課的框架，鼓勵特教生「走出去」體驗生命的可貴，並培養其他學生了解社會的多樣性，用同理與包容對待個體不同的差異。

屏東特殊教育學校與潮州高中在5年前共同創立課後融合社團「潮礙動」讓2校學生有更多互動相處的機會。後更連續2年挑戰最夯的獨木舟及立槳SUP活動。學生在行前進行多項水上活動訓練，除了增進身體的平衡感、核心肌群力量與水上活動安全知能外，彼此間也自然而然地拉近距離。

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2校學生帶著期待與興奮，早早就抵達小琉球海域，以2人1組在專業教練的指導、汗水與海水的交織下，成功合力完成獨木舟挑戰，帶著滿滿的收穫上岸。此外，需要更多支持的極重度障礙學生，屏東特教學校也藉由校內的水療池設備，讓學生安全體驗立槳SUP樂趣，實現水上漂浮的夢想。

屏東特教學校校長鄭崴隆表示，為推動融合教育，除定期舉辦大型融合運動會，邀請潮州高中學生擔任暖心陪伴志工，更長期經營「潮礙動」融合社團。正因為有了長期的互動與累積，2校學生之間才能建立深厚的信任感，也成為共同挑戰SUP，體現融合教育的精神。

參與活動的潮州高中學生則表示，在與特教學校學生相處互動的過程中，學到的不只是如何提供同儕需要的協助，更是看到了生命的韌性與美好，這段寶貴的經驗都將在心中種下1顆種子，在面對特殊需求者時，能「多一份考量」，用更溫暖、更同理的心去對待每個人。

融合教育延伸至戶外，普特學生成功合力完成水上活動初體驗挑戰。（教育部提供）

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