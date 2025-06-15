夏天限定！ 彰化花壇與玉山峰頂同框⋯相隔60公里

東彰道路花壇鄉直擊60公里遠的玉山主峰，網友驚呼好有花蓮的感覺。 （李清貴提供）

2025/06/15 13:39

〔記者湯世名／彰化報導〕夏天限定！還有幾天就是夏至，今天（15日）有民眾在今年甫通車、全長28.2公里的東彰道路花壇段，直擊60公里遠的玉山峰頂，照片PO上網引發網友驚豔，驚呼這幾天空氣超乾淨，好有花蓮的感覺，還有人說「完全顛覆我認識的彰化」，更有網友直呼，東彰道路沿線風景優美，近半年來已成為眾多民眾騎乘單車暢遊的新景點，足可媲美通霄的「日落大道」，值得細細品味。

PO照片的李姓民眾說，今天可能是彰化地區空氣最乾淨的一天；他在今天早上經過彰化縣花壇鄉東彰道路北段時，抬頭一看不得了，竟然可以遠眺60公里外的玉山主峰；正好過幾天就是夏至，這種美麗景象也只有夏天才看得到，尤其東彰道路今年才剛通車，騎乘單車暢遊28.2公里長路段，沿線經過好幾個鄉鎮，各有不同風景。

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網友看到如此清晰的照片都超級驚豔，有人讚嘆說今天彰化縣空氣品質不錯，原本看不到後面的山，今天可以看到；還有人說，東彰道路通車以後，有不少單車族暢遊這條路線，未來要看玉山主峰輕而易舉。另有網友說，這張拍出他完全不認識的花壇，足可媲美苗栗通霄的日落大道；還有人說很有花蓮的感覺。

東彰道路可遠眺60公里遠的玉山主峰，網友驚呼媲美通霄的日落大道。 （李清貴提供）

東彰道路全長28.2公里，沿線風景秀麗，還可遠眺玉山主峰。（李清貴提供）

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