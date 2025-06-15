惡劣！中投公路整排行道樹遭鋸成環狀破壞 里長報警追元凶

霧峰中投公路旁阿勃勒行道樹，昨天發現樹頭都被人環狀鋸成一圈破壞。（王原祥里長提供）

2025/06/15 13:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰中投東路旁4棵樹齡已經近30年的阿勃勒行道樹，民眾行經時發現樹頭都被人環狀鋸成一圈破壞，企圖造成樹木死亡，霧峰六股里長王原祥接獲通知到場查看，痛斥破壞者太可惡，通報養護的公路局員林工務段後，已立即請人保護傷口，並向警方報案，將追查破壞元凶依法追究。

霧峰六股里長王原祥表示，昨天有里民行經中投東路靠近板橋路口時，發現4棵路旁的阿勃勒行道樹，在樹頭的地方，都被人用利器鋸成環狀破壞，分明是想要中斷樹木養分上下輸送的功能，造成樹木死亡，實在很可惡。

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王原祥表示，這些行道路都是中投公路開闢時就種植，樹齡已經接近30年，尤其阿勃勒每年5、6月開花季都會開出成串的黃色花朵，讓整條道路更漂亮，不解為何有人想破壞？已經通報養護的公路局員林工務段，也希望若有民眾經過時剛好有看到，或者行車紀錄器有錄到破壞民眾能通報里辦公處。

公路局員林工務段長秦滄漪表示，昨天接獲里長通知，已立刻派人到場查看，發現4棵阿勃勒行道樹靠近樹頭部位都遭人鋸開破壞，因擔心傷口感染，並在強風吹襲下倒塌，已由維護廠商趕緊用不織布包覆鋸開的傷口保護，因破壞行為已經涉嫌毀損公物，已經向轄區派出所報案，將追查破壞元凶依法追究。

霧峰中投公路旁阿勃勒行道樹，被鋸成環狀一圈破壞，企圖造成樹木死亡。（王原祥里長提供）

4棵行道樹樹頭遭惡意環狀鋸開，員林工務段趕緊請廠商保護傷口。（王原祥里長提供）

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