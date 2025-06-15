龍樹諒新書日本出版！郭鎧紋揭日本大地震可能機率

1900年迄今日本周邊海域規模8以上地震分佈。（郭鎧紋提供）

2025/06/15 13:10

〔記者林志怡／台北報導〕網路近期瘋傳日本7月5日將發生大地震，造成亞洲遊客赴日意願低落，部分航空公司更因此股價大跌。對此日本氣象廳特別強調，相關內容只是謠言，沒有必要擔心，前氣象局地震中心主任郭鎧紋也提到，根據統計，未來30年日本周邊發生大規模地震的機率落在80%左右，但若時間縮短到未來一週內，機率則只有千分之一。

日本漫畫家龍樹諒的作品「我所看見的未來」曾精準預言日本311大地震，同一本漫畫中所預言的2025年7月5日大地震也因此引起讀者關注，甚至嚴重衝擊日本觀光旅遊，造成亞洲各地赴日旅遊意願下降，今日龍樹諒自費出版的新書「天使的遺言」中，也特別對網路瘋傳的「末日預言」進行闢謠。

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郭鎧紋指出，1900年迄今，日本及其周邊海域曾發生15次規模8以上的地震，相較之下台灣只有1個，頻率相較之下非常高，且其中南海海槽就有2個規模8以上的大地震，迄今已經過去80年。

然而，南海海槽周期僅90年到150年，郭鎧紋表示，日本氣象廳經過評估也認為，南海海槽的地震周期逐漸接近，情勢嚴峻，並在今年的東日本大地震（311地震）14周年報告中，也特別強調南海海槽、千島海溝很危險，但內容中並未提到「東日本很危險等說法」。

郭鎧紋說，近期也有研究顯示，北海道的日本海一側未來也有可能出現較大規模的地震，引起的海嘯規模甚至可能達到20公尺高，但就目前來說，日本周邊大規模的地震發生機率，以未來30年來看，大約80%，未來20年內約60%，未來10年內約30%，但若再縮短到未來一週，機率只有千分之一，以天來看更只有萬分之一。

因此，郭鎧紋強調，謠言中的大地震、海嘯等雖不是完全不可能發生，但機率非常低，但如果民眾暑假前往日本出遊，真的覺得不安心，可以避開太平洋一側、不要靠海，且日本海一側相對安全，長野縣、熊本縣等較靠內陸的地區或許是不錯的旅遊地點。

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