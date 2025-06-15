阿嬤搭高鐵自由座「包包佔位」 列車長一招神化解引全網叫好

高鐵座位示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/06/15 14:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有民眾在高鐵自由座目睹一場「包包佔位」的爭議。一位阿嬤將包包放在座位上，列車長請她讓位給站在旁邊的乘客，但阿嬤卻堅持友人下一站就會上車，因此不願移動包包，最後工作人員祭出一招神解圍。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享 ，昨（14）日高鐵自由座車廂內，有奇葩阿嬤用包包佔位，並在台北到板橋的途中被列車長勸導。因為當時旁邊有站著的乘客，需要先讓座給已上車的乘客，但阿嬤卻堅持不讓，稱友人等等就會上車，最終勸導失敗、談判破裂。

請繼續往下閱讀...

原Po透露，列車長只好下最後通牒，讓阿嬤幫佔的位置買一張到目的地的全票，這時阿嬤就把包包拿起來，但她還是要補一張台北到板橋的全票，也就是買那個包包坐的位置，讓她不禁直呼「好喜歡這個結局，最討厭這種佔位魔人」。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友紛紛留言，「工作人員超棒的」、「不懂不知道沒關係，但人家解說還不聽，這種就不需要多說 跟他收座位的錢就對了」、「有補那一小段真的很療癒」、「爽啦，不要倚老賣老，包包嫌重不會放在前面桌子哦」、「確實該買票啊，畢竟她的包也占了座位啊」。

也有人認為佔位問題不只限於年長者，「現在年輕人也一樣，在咖啡店會用自己的包包佔一個位，我就很想問一個活生生的人，比不上你那沒生命的物品」、「真的年輕人更多，圖書館也是包包或安全帽直接放在另一個椅子上」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法