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    嘉縣宣導家暴安全防護網 15社區、團體竹崎踩街

    嘉義縣今天在竹崎鄉舉辦踩街活動，宣導防治家庭暴力。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣今天在竹崎鄉舉辦踩街活動，宣導防治家庭暴力。（記者王善嬿攝）

    2025/06/15 13:37

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府響應家暴防治月暨世界老人虐待警醒日，今天在竹崎鄉舉辦踩街暨成果展活動，15個社區、民間團體手舉標語、角色扮裝，自竹崎鄉公所踩街到竹崎真武廟，宣導家庭暴力安全防護網，號召大眾防暴、對家暴零容忍。

    今天踩街隊伍由嘉義縣長翁章梁、竹崎鄉長曾亮哲等人率領，15個防暴社區、社福團體、新住民協會、竹崎高中樂旗隊、桃源國小獨輪車隊等上街宣導，有92歲長輩到場響應參與，十分熱鬧。

    翁章梁、曾亮哲與嘉義縣議員詹黃素蓮、江季珍、何子凡等人，隨後與公私部門代表，在活動背板貼上紫絲帶，象徵「停止暴力擁抱愛，幸福與嘉（家）同在」。

    翁章梁表示，踩街活動目的要引起民眾討論，讓大家看見遊行隊伍，會好奇去了解活動，進而了解家暴防治月訴求，更重視家暴議題。

    翁章梁說，過去社會風氣是清官難斷家務事，政府不過度介入家庭內部糾紛，如今社會改變，政府推動家暴零容忍，堅決反對暴力。民眾如果遭遇家暴，一定要拋棄家醜不外揚觀念，撥打113或110通報，並立刻向社會局求助，獲得安置服務。

    縣府社會局表示，嘉義縣推動今年的家庭暴力社區初級預防計畫，將防暴精神擴及嘉縣各角落，目前共有8個領航型社區、7個宣導型社區，目標涵蓋88個村里，讓涵蓋率達19.05%；其中新埤社區發展協會去年獲衛福部紫絲帶社區初級預防認證，為嘉義縣1朵紫絲帶認證社區，將持續朝獲得2朵紫絲帶認證努力。

    嘉義縣響應家暴防治月，今上午在竹崎鄉舉辦踩街，許多學校、民間團體表演響應。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣響應家暴防治月，今上午在竹崎鄉舉辦踩街，許多學校、民間團體表演響應。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣政府今結合民間團體、社區踩街，貼上紫絲帶象徵對家庭暴力零容忍。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣政府今結合民間團體、社區踩街，貼上紫絲帶象徵對家庭暴力零容忍。（記者王善嬿攝）

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