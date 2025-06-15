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    台南芒果、芭樂成功叩關歐盟

    台灣芒果繼成功輸往日、韓、星、馬、紐、澳、加之後，也獲歐盟嚴格的檢驗標準，芭樂也順利通過檢驗得以銷往歐洲。（台南市政府提供）

    台灣芒果繼成功輸往日、韓、星、馬、紐、澳、加之後，也獲歐盟嚴格的檢驗標準，芭樂也順利通過檢驗得以銷往歐洲。（台南市政府提供）

    2025/06/15 12:56

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府配合農業部與外交部推動農產外銷再傳捷報。農業部日前宣布，歐盟正式開放台灣芒果與芭樂進入歐洲市場，突破果實蠅寄主鮮果實的檢疫門檻，開啟新通路。

    行政院長卓榮泰14日前往台南視察水利建設時，也特別提到這個好消息，他指出，台灣芒果繼成功輸往日、韓、星、馬、紐、澳、加之後，也獲得歐盟嚴格的檢驗標準，此外，台灣芭樂也順利通過檢驗得以銷往歐洲。

    台南市長黃偉哲表示，市府一直以來積極投入海外農產行銷，他回憶到去年9月曾前往荷蘭舉辦台南物產推介會，雖然當時僅攜帶樣品參展，仍遭遇歐盟檢疫限制，導致通路商引進受阻。市府隨即與農業部聯繫，協請防檢署協調荷蘭植物保護機關，釐清輸入檢疫問題，並提供台灣系統性管理病蟲害防治的成果資料，包含芒果蒸熱處理與番石榴冷藏檢疫等，成功爭取歐盟信任。

    台南市政府長期與農業部合作推動農產品檢疫技術升級，例如玉井蒸熱廠於去年完成設備更新，蒸熱處理量居全國之冠，能有效防治東方果實蠅，強化外銷農產的檢疫合格率。另外，台南番石榴自2019年起透過冷藏處理技術成功銷往美國，成為全台首櫃出口美國的芭樂來源地，這次再打入歐盟市場，相信對農民朋友有更多的助益。

    南市府表示，台南市積極率團參與東京、首爾、新加坡等國際食品展，開拓多元外銷市場。在農業技術也持續追求創新，例如日前在大台南會展中心剛閉幕的第9屆亞太農業技術展覽暨會議，提供台南的農業技術與優質產品有更多機會登上國際舞台，同時與各國交流。市府也將持續與中央合作，提升產地端檢疫能力與外銷競爭力，協助農民穩定收益。這次歐盟市場的成功叩關，顯示台灣農產品具備國際品質，未來將持續朝更多高端市場邁進。

    台灣芒果繼成功輸往日、韓、星、馬、紐、澳、加之後，也獲歐盟嚴格的檢驗標準，芭樂也順利通過檢驗得以銷往歐洲。（台南市政府提供）

    台灣芒果繼成功輸往日、韓、星、馬、紐、澳、加之後，也獲歐盟嚴格的檢驗標準，芭樂也順利通過檢驗得以銷往歐洲。（台南市政府提供）

    台灣芭樂順利通過檢驗得以銷往歐洲。（台南市政府提供）

    台灣芭樂順利通過檢驗得以銷往歐洲。（台南市政府提供）

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