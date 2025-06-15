為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北頒發逾400萬原住民學生獎學金 1344學子受益

    新北市致力於原住民學童的學業與才藝發展，圖為幼兒園沉浸式族語班畢業照。（圖由教育局提供）

    新北市致力於原住民學童的學業與才藝發展，圖為幼兒園沉浸式族語班畢業照。（圖由教育局提供）

    2025/06/15 12:54

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市教育局頒發113學年度原住民國小學生學業優秀與特殊才藝獎學金，共有1344位學子獲獎，發放總獎金403萬2000元，獲獎學生除了成績優異，也在運動、音樂及文化傳承等領域表現亮眼，展現多元潛能與自信心。

    教育局長張明文指出，新北市致力於原住民學童的學業與才藝發展，凡前一學期學業總成績80分以上，或70分以上並具低收入戶身分者，均可申請優秀獎學金，特殊才藝獎依比賽積分排序錄取，每人頒發獎金3000元，除了鼓勵孩子精進學習，更希望學童以原住民族文化為榮，在人生舞台上發光發熱。

    來自板橋區海山國小的顏浚宇（Lowsing Imi），具備雲林閩南人及花蓮泰雅族血統，5歲起學習爵士鼓，喜愛音樂，他也是學校運動會的常勝軍，近期他熱衷化學，常在家中進行安全的小實驗，展現求知慾望與好奇心。此外，顏浚宇和阿公學習母語，並與從事原民工藝的姑媽參與市集活動，販賣手工飾品，成為推廣原住民文化的小尖兵。

    汐止區樟樹國小的奇桹．伊央．撒耘，是一位充滿學習熱忱的撒奇萊雅族學生，努力學習族語，為了參加母語朗讀比賽，在校向老師勤學苦練，回家也主動和爸爸、哥哥互動練習發音，他運用情境模擬、音檔練習等方式，強化語言能力，逐步熟記並理解朗讀內容，把母語轉化為生活中的一部分。

    新北市教育局頒發113學年度原住民國小學生學業優秀與特殊才藝獎學金，共有1344位學子獲獎。圖為沉浸式族語成果發表會。（圖由教育局提供）

    新北市教育局頒發113學年度原住民國小學生學業優秀與特殊才藝獎學金，共有1344位學子獲獎。圖為沉浸式族語成果發表會。（圖由教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播