新北頒發逾400萬原住民學生獎學金 1344學子受益

新北市致力於原住民學童的學業與才藝發展，圖為幼兒園沉浸式族語班畢業照。（圖由教育局提供）

2025/06/15 12:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市教育局頒發113學年度原住民國小學生學業優秀與特殊才藝獎學金，共有1344位學子獲獎，發放總獎金403萬2000元，獲獎學生除了成績優異，也在運動、音樂及文化傳承等領域表現亮眼，展現多元潛能與自信心。

教育局長張明文指出，新北市致力於原住民學童的學業與才藝發展，凡前一學期學業總成績80分以上，或70分以上並具低收入戶身分者，均可申請優秀獎學金，特殊才藝獎依比賽積分排序錄取，每人頒發獎金3000元，除了鼓勵孩子精進學習，更希望學童以原住民族文化為榮，在人生舞台上發光發熱。

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來自板橋區海山國小的顏浚宇（Lowsing Imi），具備雲林閩南人及花蓮泰雅族血統，5歲起學習爵士鼓，喜愛音樂，他也是學校運動會的常勝軍，近期他熱衷化學，常在家中進行安全的小實驗，展現求知慾望與好奇心。此外，顏浚宇和阿公學習母語，並與從事原民工藝的姑媽參與市集活動，販賣手工飾品，成為推廣原住民文化的小尖兵。

汐止區樟樹國小的奇桹．伊央．撒耘，是一位充滿學習熱忱的撒奇萊雅族學生，努力學習族語，為了參加母語朗讀比賽，在校向老師勤學苦練，回家也主動和爸爸、哥哥互動練習發音，他運用情境模擬、音檔練習等方式，強化語言能力，逐步熟記並理解朗讀內容，把母語轉化為生活中的一部分。

新北市教育局頒發113學年度原住民國小學生學業優秀與特殊才藝獎學金，共有1344位學子獲獎。圖為沉浸式族語成果發表會。（圖由教育局提供）

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