國中生被提醒起身讓座 婦人咄咄逼人還拍照逼哭學生

有民眾在社群媒體「基隆人大小事」PO影片「博愛座讓位風波」，一位紅衣婦人與媽媽上車，紅衣婦人見坐在博愛座的男國中生未起身讓座，她提醒學生該讓座，紅衣婦人仍念不停，把學生給逼哭，男學生伸手拭淚。影片貼出後引發討論。（圖片翻攝自基隆人大小事）

2025/06/15 12:54

〔記者俞肇福／新北報導〕基隆客運往來新北市九份的巴士上，一位國中生坐在博愛座上，被紅衣婦人提醒後起身讓座，婦人還繼續碎念還拍照，被學生出手阻擋。紅衣婦仍數落學生「書念到哪裡去了」？國中生自覺委屈，哭著說「我都讓了，你還講」。有乘客認為婦人太咄咄逼人，影片PO上網後，多數留言一面倒，都在替男國中生抱不平。

「基隆客運博愛座讓座」風波，出現在臉書社團「基隆人大小事」影片，一名紅衣婦在基隆客運上，看到坐在博愛座的一位男國中生，沒有見到她高齡的媽媽主動讓座，就開始數落男國中生。學生讓座後，她還在車上繼續數落「念書是念到那裡去了……」，接著拿出手機對著學生拍照，學生見狀隨即出手擋鏡頭。

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紅衣婦人在許多乘客面前，質問學生說「今天是你的阿嬤（搭公車），你會怎麼樣？」備感委屈的男學生被唸到掉淚，才用手拭淚。同車的另一名婦人聲援學生，指學生都讓座了，婦人還一直講，傷害到男學生。

紅衣婦一再重申，因為她認為現在教育失敗，聲援的婦人則是要紅衣婦人不要再說了，男學生也哭著說，「我已經讓了，妳還講。」紅衣婦著對聲援的婦人說，「這裡沒有妳的事」，婦人回應「什麼叫沒有我的事，妳也太咄咄逼人了，有講就好了。」

紅衣婦人認為她說的是事實，她說的話有錯嗎？山路晃來晃去，如果這是妳的媽媽，萬一跌倒怎麼辦？一旁的同校學生不甘示弱聲援，「可以不要道德綁架嗎？」紅衣婦人說，她沒有道德綁架，學生回應「妳就是」，紅衣婦人反駁，所以現在是要我們讓位回去嗎？

學生指責紅衣婦人「都把人家逼得讓座」，紅衣婦人則說，那不是博愛座嗎？學生反問，難道博愛座、小孩子不能坐嗎？紅衣婦人說，「好啊！到你們學校問校長」，學生接腔「OK」。

客運司機見車上的戰火遲遲未歇，將巴士暫停路邊，出面勸解，讓座學生此時委屈地哭著跟司機說，他都讓位了，她還碎碎念，一直在譴責他；坐在博愛座的紅衣婦人的媽媽，也開口要雙方都不要講了，終於結束約5分鐘的短暫風波。

基隆往來新北市九份的基隆客運巴士，日前發生博愛座是否讓座風波，過程被民眾拍成影片PO上基隆人的社群媒體，引發熱議。圖中基隆客運巴士並非當天博愛座讓位爭執的車輛。（記者俞肇福攝）

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