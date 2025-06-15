台東最美星空首場達魯瑪克部落開唱 湧入近2千星迷

「台東最美星空系列活動」首場音樂會，昨天晚間在卑南鄉達魯瑪克文化廣場舉辦。（記者黃明堂攝）

2025/06/15 12:42

〔記者黃明堂／台東報導〕2025年「台東最美星空系列活動」首場音樂會，昨（14日）晚間在卑南鄉達魯瑪克文化廣場圓滿落幕，活動現場吸引近2000位熱情民眾，席地而坐，伴著微風，一同參與這場融合音樂、文化與星空導覽的動人夜晚。

昨晚活動觀眾席地而坐，音樂在自然間流動，不少民眾隨節奏舞動、沉浸其中。現場還特別設計「放閃星任務」拍照活動，不論與誰合影只要夠創意，就能上傳參加兌換限定伴手禮，吸引大家踴躍參與，為這場浪漫夜晚留下最閃耀的畫面。

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演出期間，當主持人公布得獎照片，恰巧有一名得主正好是當月壽星，主持人也臨時號召全場觀眾一同在星空下高聲送上一句生日快樂，氣氛溫馨感人。壓軸登場的小男孩樂團更在演出尾聲驚喜走下舞台與觀眾互動，現場氣氛推向最高潮，成為眾人心中難忘的夜晚。這段貼近人心的橋段，不僅拉近了演出者與觀眾的距離，也讓這場星空音樂會更添更多參與感。

此外，現場演出曲目讓人驚喜連連，小男孩樂團接連演唱〈Hey girl〉、〈我想要擁有你〉、〈天降辣妹〉與〈有你在身旁〉等作品，旋律一響全場氣氛瞬間沸騰；而ANGIE安吉則以〈我們的天空〉、〈Caramel Eyes〉、〈So if〉與〈想像我們〉，用溫柔嗓音牽引聽眾進入情感宇宙，不少民眾如癡如醉，頻頻表示「這場音樂會跟星空一樣浪漫」。

活動同時安排專業星空導覽老師，從夏季大三角講解到銀河軌跡，雖然現場雲量略多，老師改透過觀星APP帶領民眾了解星星與銀河位置，透過科技探索星辰的奧秘。

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