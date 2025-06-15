熱爆！員林市飆35.1高溫 紫外線爆表當心中暑

今天上午11點40分左右，員林市氣溫衝上35.1度，成為全縣最熱地區，其他像福興33.7度、溪湖33.5度也都高溫難耐。（圖擷取中央氣象局）

2025/06/15 12:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕「烤番薯」天氣又來了！中央氣象署指出，今天（15）彰化縣天氣晴朗炎熱，氣溫介於攝氏25到34度間。不過中午前，員林市監測站就飆出35.1度，是全縣最高。氣象局預估午後氣溫可能還會再升，彰化縣衛生局提醒民眾注意防曬、多補充水分。

台灣形狀像「番薯」，氣象局發布的高溫分布圖一片紅通通，彷彿整顆被烤熟的番薯。今天上午11點40分，員林市率先飆破35度，田中、彰師大、埔心、田尾、二水、北斗、畜試所彰化等地也超過34度，全縣26鄉鎮幾乎都超過32度，天氣又悶又熱。

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紫外線指數也亮起「紫爆」等級，民眾反映，在大太陽下曝曬一下子就覺得頭皮刺麻，熱得難受。

衛生局提醒，夏季戶外活動應避開上午10點到下午2點的時段，建議選在清晨或傍晚進行。外出記得戴帽子（如斗笠）、太陽眼鏡，穿淺色、寬鬆透氣的衣服，並攜帶白開水，定時補充水分。如果大量流汗，也可適量補充稀釋電解質飲料或淡鹽水。

高溫下，有高血壓、心血管疾病或糖尿病等慢性病者，更要小心中暑。一旦出現頭暈、噁心、體溫上升、皮膚乾熱等症狀，應立刻到陰涼處休息，鬆開衣物、平躺並稍微抬高腳部，用冷水擦身或扇風降溫。若有意識不清、抽搐、昏迷等嚴重狀況，務必立即送醫。

今天接近中午，彰化地區紫外線指數飆破11，達世界衛生組織定義的「危險級」。（圖擷取網站）

民眾使用UV感測卡實測屋頂紫外線強度，測區由白色秒變紫色，太陽很強。（記者張聰秋攝）

彰化市上午天氣晴朗，氣溫一路攀升到33度，體感悶熱，民眾出門務必防曬、防中暑。（圖擷取網站）

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