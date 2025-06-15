獨家》我國擬開放波蘭新鮮藍莓進口 最快9月可嘗鮮

我國擬開放新鮮波蘭藍莓進口，民眾最快9月就可吃到；圖片為藍莓示意圖。（圖取自freepik）

2025/06/15 12:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕「藍莓」號稱水果界藍寶石，鮮食、加工都非常美味，深受民眾喜愛，除國內有少量生產，目前新鮮藍莓主要自美國、加拿大、智利、祕魯、紐西蘭、日本進口，農業部預告波蘭藍莓進口檢疫條件，國人有機會最快在今年9月就能吃到新鮮波蘭藍莓。

依農業部統計，新鮮藍莓去年進口量達3287公噸，較2014年進口871公噸相較，成長3倍以上，呈現逐年增加趨勢，藍莓更自2021年後，就躋身我國十大進口水果之一，隨國內需求強勁，國際藍莓生產大國波蘭也看好台灣市場，當地藍莓過去因檢疫條件尚未與我國談攏，因此多以冷凍食品方式輸入。

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隨雙方談判進展，農業部防檢署近期已預告波蘭新鮮藍莓輸入檢疫條件，包含要求不可檢出有害蟲西方花薊馬，輸台藍莓的包裝場與冷藏庫等也要可溯源等規定。

防檢署植物檢疫組組長翁壹姿說明，該檢疫條件預告期為60天，若預告期間外界沒有意見，隨預告期滿，只要波蘭安排我國赴當地查場時間敲定，並經我國檢疫人員赴當地現場查場合格，波蘭生產的新鮮藍莓就可輸入台灣，若納入法案預告期以及查場程序，最快9月後第一批波蘭新鮮藍莓就有機會輸台。

波蘭為全球第5大藍莓生產國，年產量超過5萬公噸。

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