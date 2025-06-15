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    太平洋高壓來了！今高溫恐衝破36度 各地晴朗炎熱

    今日受到太平洋高壓影響，台灣各地仍是炎熱且晴朗穩定的天氣。（資料照）

    今日受到太平洋高壓影響，台灣各地仍是炎熱且晴朗穩定的天氣。（資料照）

    2025/06/15 12:22

    〔記者林志怡／台北報導〕隨著時間越來越接近夏季，近日高溫變得更加明顯，中央氣象署指出，今日上午9時各地氣溫就已衝破30度，且受到太平洋高壓影響，整日都將維持炎熱穩定的天氣，雙北盆地、西半部近山區、東南部地區、花東縱谷部分地區還可能出現36度以上高溫，民眾戶外活動務必注意防曬，避免中暑。

    中央氣象署預報員曾昭誠指出，蝴蝶颱風已在清晨2時減弱為熱帶性低氣壓，接下來會持續往東北方移動，對台灣沒有直接影響，但在抵達長江出海口時，將造成台灣周邊的西南風增強，明後2天中南部地區降雨因此增加，午後雷陣雨較為明顯。

    曾昭誠說，今日受到太平洋高壓影響，台灣各地仍是炎熱且晴朗穩定的天氣，午後雷雨也會比較稀少，上午9時雙北地區就已經出現33度高溫，西半部地區約30至33度，花東縱谷也有31度以上。

    今日白天氣溫西半部普遍可達到33至36度，雙北盆地、西半部近山區、東南部地區、花東縱谷部分地區還可能達到36度以上，各地水氣偏少、多雲到晴，但山區仍需注意午後雷陣雨。

    曾昭誠說，由於明後2天西南風增強，午後雷陣雨將更加明顯，週一雙北地區、花東縱谷仍要注意較高的氣溫，週二北部近山區、中南部地區等也可能有較大的午後雷陣雨發生，白天氣溫雖受降雨影響，可能下降1度左右，感受仍相當炎熱。

    此外，曾昭誠表示，週三起台灣周邊水氣稍有減少，中南部地區持續有雨，午後雷陣雨雖持續並可能延伸至平地區域，但雨勢較週一、週二緩和，且目前預報中，未來一週比較沒有熱帶擾動發展的跡象，下個颱風的生成時間還有待觀察。

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