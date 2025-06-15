眼鏡蛇出沒日增！台南1個月捉100多隻 專家曝原因

眼鏡蛇的頸背部有似眼鏡形狀的白色環紋而得名。（圖由徐偉傑提供）

2025/06/15 11:59

〔記者蔡文居／台南報導〕根據台南市農業局統計，台南市4、5月份分別捕捉到100多隻眼鏡蛇，多數為闖入民宅的案件，嚇壞了屋主，民眾納悶現在眼鏡蛇怎麼這麼多？台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，目前正值眼鏡蛇的繁殖期，自然出沒比較頻繁。

南市議員郭信良服務處日前通報有1隻蛇闖入服務處後方的民宅，蛇類達人鄭琨諺獲報，前往協助捕捉。鄭說，該民宅一處修車廠，雜物非常多，他花了約1小時，翻箱倒櫃才發現竟然是1隻小眼鏡蛇，長約50公分，由於有毒，他小心翼翼戴上手套才順利捕獲，受到驚嚇的屋主才安心繼續修車。

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南市農業局森保科統計，截至今年5月底為止，全市共捕獲各式蛇類1414隻，其中，以平地最常見的臭青公427隻最多，其次則是眼鏡蛇309隻。以月份統計，4月起蛇類捕獲的數量日增，臭青公和眼鏡蛇每個月均破百隻，其中，眼鏡蛇4月份多達133隻居冠， 5月份則是118隻居次。

台灣的眼鏡蛇，主要分布於500公尺以下低海拔地區，常出現於平地農田、樹林等環境，以吃鼠類、蛙類、鳥類等為食，體長最大可達2公尺，春末夏初為其繁殖季。

對於南部眼鏡蛇是不是比北部多？徐偉傑表示，由於政府對滋擾性蛇類的政策不利於資料收集，難以判斷眼鏡蛇在野外的族群狀況。眼鏡蛇分佈並無明顯的南北差異，應該只有都市化程度的差別。其實，台北的眼鏡蛇也很多，像台北市區沿著河流的地帶也很多，目前為其繁殖季，眼鏡蛇出沒本來就會比較多。如遇到只要把動作放小，不要嚇到蛇，並通報後隨時注意動向即可。

南市森保科長朱健明表示，目前天氣炎熱，正進入蛇類出沒的高峰期，民眾若遇到有蛇闖入住家，可撥打捕蜂抓蛇專線：0965-565980，農業局會有專人儘速前往捕捉處理。

民眾如在住家環境遇到眼鏡蛇，只要把動作放小，不要嚇到蛇，並通報後隨時注意動向即可。（圖由徐偉傑提供）

這隻小眼鏡蛇闖入民宅，嚇壞屋主。（圖由鄭琨諺提供）（記者蔡文居攝）

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