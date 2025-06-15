道路損壞、交通壅塞主因！桃園市道路施工每36分鐘就有1案

桃園市道路施工密集，其中，桃園區春日路也被點名。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/15 11:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市道路施工密集，去年有4491案、今年至今已有2602案，議員凌濤認為，這是道路損壞、交通壅塞主因。桃市府工務局長汪在宙表示，將修正桃園市道路挖掘管理自治條例，尤其針對3到5天的道路工程交維流程及罰則進行檢討，預計8月底完成行政作業後送市議會審查。

議員凌濤今（9日）質詢指出，桃園市大小道路工程不斷，若以每案施工3天基準計算，去年每月平均有1125案，每天36案、平均每40分鐘就有1案施工，今年每月平均高達1206案，每天39案、平均每36分鐘就有1案施工，比去年還要慘，更顯示道路不是被車輛壓壞的，而是被頻繁的道路挖掘挖壞的，大大小小的空洞導致道路脆弱，開挖後重鋪設亦造成人民納稅錢損失，更嚴重的是駕駛人為閃避工程區域，必須不斷地變換車道，後方車流跟著堵塞。

請繼續往下閱讀...

凌濤點名桃園區中正路、經國路、春日路，中正、經國路為市府管轄、春日路則由公路局管轄，去年中正路施工185件、經國路125件、春日路180件，3條幹道合計就有490件，今年到目前為止3條合計已有216件，要求工務局儘速檢視並完善管挖相關條例，並要求訂立改進時程及內容透明。

汪在宙表示，桃園市道路挖掘管理自治條例確實有好幾年沒修正，不少道路挖掘交維也不完善，計畫針對3到5天的道路工程交通維持訂定標準化流程並入法，同時將檢討部分罰則、條例文字進行檢討，預計8月底完成市府相關行政作業，趕在下個會期送市議會審查。

工務局進一步說明，桃園市近3年（2023至2025年）道路施工次數前5名路段，分別為平鎮區中豐路、中壢區新生路、 中壢區山東路、中壢區民權路、中壢區中正路，主要施工樣態為孔蓋提昇，為用戶佈纜佈線或線路查修使用，與桃園市近年快速發展、人口持續移入有直接關聯。

工務局表示，對於道路挖掘管理，採主動整合與源頭減量、強化交維要求及法規修正3大策略，降低對民眾生活的影響，每年召集各管線單位針對工程案件預先整合，減少不必要的施工次數，每年整合成功案件逾千件，並對4天以內及4天以上的短長期工程案件，要求施工單位擬定完整計畫後提報交通局審查，另從法規面進行自治條例檢討，目前正在推動修正桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準，將提高管理費並採每日計價制，藉由成本控管機制，促使管線單位提升效率，同樣預計於8月提送市政會議審議後送市議會審議。

工務局表示，對於道路挖掘施工通行，每日加強巡查是否做好交維，違者將依法令裁罰並要求限期改善，累犯可停止申請道路挖掘。

桃園市中正路正在進行捷運綠線工程，沿線布設有交通錐進行交維。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法