9月底開抓！大葉大學周邊列空品管制區 違規闖入最重罰6萬元

大葉大學。（資料照）

2025/06/15 11:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕汽機車族注意！從今年9月30日起，彰化縣將新增一處空氣品質維護區，地點就在大葉大學及學府路周邊。這是繼彰濱秀傳醫院、員林基督教醫院及員林轉運站後，全縣第3處空品管制區。

屆時，出廠滿5年、且逾期1年未完成排煙檢測的柴油大客車、大貨車，以及所有燃油機車，都禁止進入該區。違者將依《空氣污染防制法》處500元以上、最高6萬元罰鍰，並限期改善，若未改善，會被持續按次開罰至改善。

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彰化縣環保局從2022年10月起推動空品維護區政策，首站是彰濱秀傳醫院一帶，2024年9月又增設員林市的員基醫院與轉運站周邊。兩區皆禁止出廠5年以上、1年內未定檢的柴油大客貨車進入。這次新增的大葉大學區，除了原本針對的柴油大客貨車，還納入燃油機車。

環保局表示，全縣柴油車超過6萬4000輛、燃油機車高達83萬輛，前者主要排放粒狀污染物，後者則以一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）為主，對空氣品質及健康都會造成影響。大葉大學不僅是環境教育場域，也是許多學生和敏感族群的活動區域。為減少污染暴露風險，縣府依《空氣污染防制法》第40條第3項規定，劃設為空品維護區，強化移動污染源管制，也推動車輛汰舊換新，逐步加嚴標準。

環保局指出，政策推動近3年來，秀傳醫院一帶已結合科技執法開罰44件，金額從500到2000元不等，總罰鍰約4萬元；而員基醫院周邊截至目前尚未有違規案件。環保局提醒民眾，9月起大葉大學區也將上路，科技執法全天候運作，違規闖入必被抓，不要心存僥倖，也別讓荷包受傷。

彰濱工業區內的彰濱秀傳醫院周邊區域是全縣第一處空品維護品，管制柴油大客貨車。（圖環保局提供）

彰化縣第一處空品維護區在彰濱工業區彰濱秀傳醫院周遭。（圖環保局提供）

秀傳醫院周邊為縣內第一處空品維護區，入口設有電子跑馬燈宣導。（圖環保局提供）

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