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    台灣鯛風味佳 引領台南農漁特產進軍國際

    台南農漁特產參加2025年首爾國際食品展，台灣鯛詢問度超過預期，南市農業局表示，此次參展超過50項精選產品，初步統計近2億元的效益，成果豐碩。（圖由南市農業局提供）

    台南農漁特產參加2025年首爾國際食品展，台灣鯛詢問度超過預期，南市農業局表示，此次參展超過50項精選產品，初步統計近2億元的效益，成果豐碩。（圖由南市農業局提供）

    2025/06/15 11:19

    〔記者王涵平／台南報導〕台南農漁特產參加2025年首爾國際食品展，台灣鯛詢問度超過預期，南市農業局表示，此次參展超過50項精選產品，初步統計近2億元的效益，成果豐碩。

    2025年韓國首爾國際食品展是韓國最大的國際食品與餐飲業貿易展，南市農業局聯合攤位及4家深根台南在地農漁加工品企業，獲得熱烈迴響。

    南市副市長葉澤山表示，充分展現台南特色物產及加工食品的豐富與多元，不僅涵蓋新鮮水果、乾燥果品、水產加工品，也呈現傳統與創新兼具的在地特色產品，參展期間吸引許多韓國當地消費者與通路商洽詢，現場接單亮眼，台南農漁產品在國際市場的潛力與競爭力。

    農業局強調，將持續整合資源，協助在地業者強化冷鏈與加工技術，穩定供應品質，進一步拓展多元銷售管道。

    農業局指出，蒲燒鯛魚腹排因風味貼近韓國人喜好，在展覽期間大受歡迎，詢問度居高不下，不僅成功打入韓國市場，甚至還吸引美國駐韓貿易商有意將此產品引進銷售，展現其國際市場潛力。此外，詢問度較高的產品還包括台南六甲出產的八田穗越米，一推出即吸引來自韓國、美國、英國、澳洲貿易商的高度關注；另有黃金蕎麥茶及首次推出的蕎麥珍珠奶茶，風味深受韓國消費者喜愛。

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