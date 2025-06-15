中年轉職非夢事 疫情重挫觀光 5旬女導遊變身長照專家

原從事旅遊領隊的曾小語（化名），因疫情影響生計，透過勞動部雲嘉南分署多元培力計畫，在台南YMCA的Y café找到職涯新方向。（圖：勞動部雲嘉南分署提供）

2025/06/15 11:12

〔記者王俊忠／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創觀光！資深領隊曾小語（化名）回憶過往客源減少、難維持生計，幸透過勞動部雲嘉南分署多元培力就業計畫，不僅習得餐飲專業還投入長照領域，展現中年轉職的無限可能性，再譜人生職場新篇章。

達知天命之年的曾小語，在國內外帶團旅遊長達15年，從武肺疫情爆發後，遊客量大幅下滑，不得不另尋出路。她坦言，當下很茫然面臨中年轉職的徬徨與無助，迄今仍記憶猶新。慶幸提起勇氣踏進台南就業中心，在就服員協助下接觸到勞動部多元培力就業計畫，推介至南市基督教青年會（YMCA）「Y cafe'照顧咖啡館」服務，重燃熱情與希望。

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「這份工作讓我找到全新的意義與價值」。曾小語表示，Y cafe'照顧咖啡館結合餐飲與長照諮詢服務，為長者們提供1個溫馨交流空間。計畫期間，YMCA不僅安排咖啡調理、烘焙西點等專業餐飲課程，更提供高齡照顧服務相關知能培訓，包括輔具認識與應用等。她除投入吧檯工作，亦發揮音樂才華，為長者演奏鋼琴同樂，並積極參與青銀共創及咖啡行銷活動，累積多元實務經驗，對長照領域熱忱與日俱增。

小語透過YMCA輔導考取照顧服務員證照，並透過主管引薦居家服務就業機會，計畫期滿後即無縫接軌再就業。她表示，居家服務的個案狀況更多元也較複雜，需要更細緻的觀察與應變能力，所幸督導們提供許多實務指導，讓她獲益良多，讓她更欣慰的是專業服務屢獲案家肯定，成為她持續深耕長照的動力。

去年，小語憑藉先前累積的實力與對長照的熱忱，被YMCA延攬為培力計畫「專案管理人」，目前負責人力管理與計畫實行，她很開心能繼續在YMCA盡心力，「感謝勞動部的培力計畫與YMCA的栽培，助我在長照領域找到成就感」。她呼籲求職者可多利用就業中心資源，為自己打開另1扇窗。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說明，勞動部長期推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，旨在結合民間團體能量，發展地方特色產業，並扶植弱勢族群在地就業。過去10餘年，在雲嘉南地區已補助近2千個就業計畫，創造逾1.3萬個工作機會。此外，分署每年亦延聘各領域專家，為計畫執行單位提供經營管理上的諮詢與輔導，提升其永續發展能力。

雲嘉南分署2026年度「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」現已開放申請，截止日為2025年7月31日下午5時。歡迎有意投入的民間團體踴躍洽詢，相關資訊可至雲嘉南分署官網「業務專區>多元就業」 查詢，或電洽（06）6985945轉1499。

曾小語很喜歡在Y café的工作氛圍，有時會彈鋼琴與長輩們聊天、同樂。（記者王俊忠攝）

曾小語（後右者）在台南YMCA高齡合唱班帶動唱。（記者王俊忠攝）

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