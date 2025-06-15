為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲縣花生將採收 規劃194處曝曬場、總長60公里

    雲林縣將進入花生盛產季，已有農民先採收在無人路段曝曬。（記者李文德攝）

    雲林縣將進入花生盛產季，已有農民先採收在無人路段曝曬。（記者李文德攝）

    2025/06/15 11:00

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣為全國花生種植面積最大縣市，隨6月盛產期將至，考量農民曝曬花生需求，縣府與20鄉鎮市公所規劃封路曬場。初步盤點已有194處曝曬場，總長60公里。縣府表示，為防止農民辛苦心血，將請公所函文給所屬警察分局，請各員警加強曬場巡視。

    雲林縣第一期花生種植面積共3904公頃，主要產地聚集在北港、元長、虎尾、土庫等地，種植面積占全國7成，年平均產量3萬7000公噸左右，現已有農民更是趁著豪雨報到之前趕緊採收。虎尾鎮農會供銷部主任蔡萬定表示，近日雨勢影響，花生田內土壤還是潮濕，大多農民會等土壤較乾燥後採收，預估下週進入採收期。

    縣府農業處長魏勝德表示，考量多數花生農採收後無大型曝曬場，日前邀請各鄉鎮市公所開會，以各地區較無人經過路段申請路權，規劃合法曝曬場。初步已有麥寮鄉5村7處，崙背鄉8村55處，大埤鄉1處，莿桐鄉2處、東勢鄉3村5處，虎尾鎮22里53處，土庫鎮12里71處，共194處曝曬場地點，總長大約60公里左右。

    魏勝德指出，農民朋友在使用相關路段曝曬落花生時，建議在曬場路段前後方40公尺內用交通錐、連桿等警示措施，在夜晚要設置警示燈及爆閃燈等照明措施，維護交通安全及警示用路人。

    土庫鎮長陳特凱表示，鎮內的「合法曝曬道路」，盤點近30公里長的路段供農民曬花生，這些路段都是選擇較無車輛或者行人經過之處。即日起至7月31日農民可至公告路段曝曬。使用期間呼籲農民要對路段安全負責，做好交通維持及安全防護措施，若需三角錐、閃光燈圍在曬花生場周邊確保安全，農民們可洽詢里辦公處借用，但也希望能夠妥善愛惜。

    雲林縣警察局長李建民指出，花生將進入採收期，不少花生將曝曬於道路，為守護農民財產會啟動「護農專案」，請各警分局加強轄區的巡邏，縣警局外勤隊也會於出勤時前往巡視。

    縣府日前邀地方公所研議，初步有7鄉鎮共194處路段可合法曝曬花生。（記者李文德攝）

    縣府日前邀地方公所研議，初步有7鄉鎮共194處路段可合法曝曬花生。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播