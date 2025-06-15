雲縣花生將採收 規劃194處曝曬場、總長60公里

雲林縣將進入花生盛產季，已有農民先採收在無人路段曝曬。（記者李文德攝）

2025/06/15 11:00

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣為全國花生種植面積最大縣市，隨6月盛產期將至，考量農民曝曬花生需求，縣府與20鄉鎮市公所規劃封路曬場。初步盤點已有194處曝曬場，總長60公里。縣府表示，為防止農民辛苦心血，將請公所函文給所屬警察分局，請各員警加強曬場巡視。

雲林縣第一期花生種植面積共3904公頃，主要產地聚集在北港、元長、虎尾、土庫等地，種植面積占全國7成，年平均產量3萬7000公噸左右，現已有農民更是趁著豪雨報到之前趕緊採收。虎尾鎮農會供銷部主任蔡萬定表示，近日雨勢影響，花生田內土壤還是潮濕，大多農民會等土壤較乾燥後採收，預估下週進入採收期。

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縣府農業處長魏勝德表示，考量多數花生農採收後無大型曝曬場，日前邀請各鄉鎮市公所開會，以各地區較無人經過路段申請路權，規劃合法曝曬場。初步已有麥寮鄉5村7處，崙背鄉8村55處，大埤鄉1處，莿桐鄉2處、東勢鄉3村5處，虎尾鎮22里53處，土庫鎮12里71處，共194處曝曬場地點，總長大約60公里左右。

魏勝德指出，農民朋友在使用相關路段曝曬落花生時，建議在曬場路段前後方40公尺內用交通錐、連桿等警示措施，在夜晚要設置警示燈及爆閃燈等照明措施，維護交通安全及警示用路人。

土庫鎮長陳特凱表示，鎮內的「合法曝曬道路」，盤點近30公里長的路段供農民曬花生，這些路段都是選擇較無車輛或者行人經過之處。即日起至7月31日農民可至公告路段曝曬。使用期間呼籲農民要對路段安全負責，做好交通維持及安全防護措施，若需三角錐、閃光燈圍在曬花生場周邊確保安全，農民們可洽詢里辦公處借用，但也希望能夠妥善愛惜。

雲林縣警察局長李建民指出，花生將進入採收期，不少花生將曝曬於道路，為守護農民財產會啟動「護農專案」，請各警分局加強轄區的巡邏，縣警局外勤隊也會於出勤時前往巡視。

縣府日前邀地方公所研議，初步有7鄉鎮共194處路段可合法曝曬花生。（記者李文德攝）

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