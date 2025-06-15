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    台中水岸花都SUP音樂漫划行水域登場 水上鋼鐵人表演讓來賓「濕」身

    水上鋼鐵人表演，十分吸睛。（記者歐素美攝）

    水上鋼鐵人表演，十分吸睛。（記者歐素美攝）

    2025/06/15 11:08

    〔記者歐素美／台中報導〕2025水岸花都SUP音樂漫划行水域活動，今天在豐原區葫蘆墩公園第五區舉行，其中，大台中首次上演的水上鋼鐵人表演，十分吸睛！立法院副院長江啟臣和台中市議員陳清龍、消防局長孫福佑等觀賞時，鋼鐵人突在空中快速轉身甩尾，眾人被噴得濕身，江啟臣笑說「這才叫玩水」。

    2025水岸花都SUP音樂漫划行水域活動，由台中市繁榮葫蘆墩促進會主辦，吸引近千名親子報名參加，除了立槳體驗、特色市集，還有全天不斷電音樂演出，另有大台中首次水上鋼鐵人展演及海龍小蛙兵主題親子活動。

    台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長連小華表示，這是第3年與台中市政府運動局共同辦理立槳水域活動，每年都獲廣大迴響，這次水域體驗首次開放毛孩狗共乘，也增加水岸講解人次，讓民眾可透過教練的操作步驟熟悉該項運動並瞭解水域安全，今年並首次邀請水上鋼鐵人在開幕及中午時段演出兩場。

    台中市議員陳清龍表示，他支持推動運動i台灣計畫，提升台中市規律運動人口，帶動城市運動風氣，並努力爭取軟埤仔溪整治，打造葫蘆墩特色公園，希望透過水岸景觀與休憩空間的升級，打造水岸花都，繁榮地方、美麗豐后。

    水上鋼鐵人表演時，江啟臣和台中市議員陳清龍、消防局長孫福佑、運動局長游志祥、水利局副局長馬名謙等人已穿上救生衣準備體驗立槳。

    鋼鐵人在水域空中表演，精彩程度讓民眾驚呼連連，表演者隨即在空中快速轉身甩尾，夾帶水量噴向來賓區，江啟臣等人上演「濕身秀」，江啟臣笑說「很爽，這才叫玩水，一定要碰水，真正親近鄉土就是下水」。

    2025水岸花都SUP音樂漫划行水域活動，15日在葫蘆墩公園舉行。（記者歐素美攝）

    2025水岸花都SUP音樂漫划行水域活動，15日在葫蘆墩公園舉行。（記者歐素美攝）

    2025水岸花都SUP音樂漫划行水域活動，吸引近千名親子報名參加。（記者歐素美攝）

    2025水岸花都SUP音樂漫划行水域活動，吸引近千名親子報名參加。（記者歐素美攝）

    立法院副院長江啟臣（左三）、市議員陳清龍（左四）參與划槳活動，卻被水上鋼鐵人表演「濕」身。（記者歐素美攝）

    立法院副院長江啟臣（左三）、市議員陳清龍（左四）參與划槳活動，卻被水上鋼鐵人表演「濕」身。（記者歐素美攝）

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