山椒魚不是魚！護卵變甜甜圈「波堤獅」竟是美麗誤會

阿里山山椒魚有護卵習性，不過通常是守在卵串旁保護，出現卵串套頭，猶如甜甜圈「波堤獅」，則是美麗的誤會。（玉管處提供）

2025/06/15 10:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園管理處近年在塔塔加復育阿里山山椒魚，並記錄珍貴孵化過程，其中山椒魚繁殖會細心護卵，甚至卵串從岩石落下，竟還會套在頭上貼身照顧，貌似甜甜圈「波堤獅」；玉管處表示，山椒魚並非魚類，而是兩棲類，可愛的卵串套頭則是美麗的誤會，現在園區各遊客中心都有播放最新的「雲嶺間的靜默信使」山椒魚環教影片，讓民眾能更認識山椒魚與棲地保育。

玉管處指出，玉山園區是阿里山山椒魚最主要的分布地區，也是全球兩棲類小鯢科分布的最南界，幼體期間生活在水中，變態為成體就會到陸地，惟至今對其繁殖演化了解有限，近年便在棲地塔塔加園區進行圈養及繁殖試驗。

請繼續往下閱讀...

在台大教授朱有田團隊努力下，已完整記錄阿里山山椒魚受精卵發育、孵化與變態過程，例如山椒魚有護卵習性，卵串外型有如豆莢，通常黏在岩石上，山椒魚會守在一旁保護，但就曾發生過卵串掉落無法黏住，山椒魚為了確保孵化，竟乾脆將卵串套頭，頓時成了甜甜圈「波堤獅」，美麗誤會令人莞爾，繁殖期間也以影像記錄，近期也發表「雲嶺間的靜默信使：阿里山山椒魚繁殖之謎」環教影片。

玉管處說，該部山椒魚影片目前在南投水里鄉的玉管處持續播放，在園區各遊客中心也都有，玉管處目前也有山椒魚特展，展期持續到暑假，盼讓更多民眾有機會認識冰河孑遺物種，進而重視保育與高山棲地環境。

阿里山山椒魚有護卵習性，守護卵串期間會在水裡陪伴。（玉管處提供）

阿里山山椒魚有護卵習性，一路陪伴卵串胚胎逐漸成長。（取自YouTube「雲嶺間的靜默信使」山椒魚環教影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法