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    基隆外木山海上長泳現人龍 視障者體驗海泳樂趣

    2025基隆外木山海上長泳，近2100人的「泳士」奮力向終點前進，一波波的人潮宛若海上長龍，頗為壯觀。（記者俞肇福攝）

    2025基隆外木山海上長泳，近2100人的「泳士」奮力向終點前進，一波波的人潮宛若海上長龍，頗為壯觀。（記者俞肇福攝）

    2025/06/15 10:01

    〔記者俞肇福／基隆報導〕2025年基隆外木山海上長泳近2100人報名參加，有人全家動員，也有同學相約下水，值得一提的有視障者報名，靠著陪游者拉繩索牽引，體驗優游水中的樂趣；民眾穿戴游泳裝備依序下水，一波波「泳士」在海面上游泳，邊欣賞山海美景，向終點站的外木山沙灘游去，泳客蜿蜒如海上長龍成為一年一度的美景。

    基隆市長謝國樑等人今早7時許鳴笛後，來自全省各地的「泳士」分批從海興游泳池旁下水，游向終點的大武崙沙灘，全程約3200公尺。

    參加海上長泳的「泳士」中，有16名身心障礙者被安排首波下水，有位視障者躍躍欲試地說，平常到游泳池游泳，可以自己來，但報名海泳就需要人幫忙，感謝陪游者一路指引，讓他能到海中海泳。

    承辦的基隆市政府教育處說，今年吸引全國18個縣市249支隊伍，接近2100人到基隆外木山海泳，最年長是81歲，超過70歲的有69人，最年幼的是10歲，另有外籍人士16人，體驗基隆美麗的山海風情。

    教育處副處長楊永芬表示，今年報名隊伍以台北市居冠，共有60隊，新北市58隊居次，地主基隆市有55隊，桃園市22隊、台中市9隊。人數最多的3支隊伍分別為泳渡人生隊124人、SBC悠泳部落客隊90人、自強早泳會50人。

    由於賽前民進黨議員鄭文婷提醒基隆市政府，不只監控外圍環流與氣象預報，更要有相關配套；主辦單位戰戰兢兢，除了相關海象資訊監控掌握，事前加強打撈水母，消防、海巡單位也調派船艦及人力協助戒護，警察、衛生及環保部門也投入部署，讓活動順利完成。

    2025基隆外木山海上長泳，近2100人的「泳士」報名參賽，享受邊海泳邊欣賞山海美景的樂趣。（記者俞肇福攝）

    2025基隆外木山海上長泳，近2100人的「泳士」報名參賽，享受邊海泳邊欣賞山海美景的樂趣。（記者俞肇福攝）

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