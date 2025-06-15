兩案都要罰！星宇3月降落險釀意外 華航4月轉降捨近求遠

民航局完成調查，星宇航空3月航班降落菲律賓險釀意外，華航4月轉降捨近求遠，兩案都將開評議裁處。示意圖，前為星宇航空客機，遠處為華航客機，非當事班機。（資料照，記者吳亮儀攝）

2025/06/15 10:11

首次上稿 09:20

更新時間 10:11（新增星宇、華航回應）

〔記者蔡昀容／台北報導〕星宇航空3月3日JX789航班降落菲律賓時，機師進場重飛未依標準程序（SOP）操作，險發生意外；華航4月13日CI753航班原飛新加坡，途中因單引擎故障臨時決定返台轉降高雄機場，捨近求遠，引發議論。民航局完成調查，星宇一案，業者及機師皆有缺失，將分別裁處；華航一案，未能降落航路中備降機場或最近合適機場，將裁處業者。

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星宇航空3月3日JX789航班降落菲律賓克拉克機場，因風向改變降落跑道，但進場高度太高，組員決定重飛，不過組員情境警覺不足，未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，觸發近地警告系統，機長隨即操控航機爬升至安全高度後，請求雷達引導第二次進場並安全降落。星宇航空當時說明，飛航員進場重飛時未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職。

華航4月13日CI753航班自桃園飛往新加坡途中，2號發動機（引擎）故障，飛航組員發出「MAYDAY」訊息後下降至FL240執行備援程序；飛航組員與聯管及修管中心聯繫三方討論，綜合考量航機狀況、油量及轉降場站天氣，決定返台轉降高雄機場。

民航局對於兩案啟動調查，調查皆已完成並將進入評議程序。民航局指出，星宇JX789航班於菲律賓降落與重飛過程，飛航組員確實未依程序操作，公司內部通報程序亦有缺失，民航局將於評議後，針對業者、機師分別裁處。

華航CI753發動機失效案，民航局表示，經比對氣象、通話等相關資料，機師執行空中關車與轉降過程，處置並未違反規定；但該航班未能降落於航路中備降機場或最近合適機場，顯示公司監控作業仍有缺失，民航局將於評議後裁處業者。

裁處依據是民用航空法。航空人員適用第111條，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，或停止執業1至3個月。航空公司適用第112條，可處60萬元以上300萬元以下罰鍰。

星宇航空：配合主管機關調查改善

對於調查結果，星宇航空表示，對任何影響飛航安全的行為皆採取零容忍態度，亦絕不袒護。星宇航空獲悉事件發生後，就立即查證並主動通報主管機關。針對此案，星宇航空除配合主管機關調查外，並已針對航員訓練及內部通報程序執行多項改正及強化措施，避免類似事件再次發生。

中華航空：已檢討修正作業程序

華航說明，4月13日轉降事件，航程發生異常情況的通報機制實可進行優化，華航內部已執行檢討並完成航務相關作業手冊修正調整，嚴格落實人員執行相關作業程序；5月24日台北飛往清邁轉降香港事件，即是落實新版手冊作業程序能處置得宜。華航重申，執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則，感謝立委、主管機關及各界的寶貴意見與指正。

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