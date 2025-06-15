高雄21校35社團聯合成發湧1.5萬人潮 學生︰超感動的

青年局長林楷軒（第二排中）、教育局長吳立森（第二排右五）、立委黃捷（第二排左五）與高市議員白喬茵（第二排右四），一同出席雄校聯社團成果發表會，與現場青年學子熱情互動。（圖由青年局提供）

2025/06/15 08:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025雄校聯、高中職X大專校院聯合社團成果發表會在高雄駁二登場，全市21所學校、35組學生社團齊聚，透過舞台演出與創意展攤互尬青春；高市青年局估算，現場湧入1.5萬人次人潮，參與學生喊話:「超感動的」。

青年局長林楷軒表示，今年雄校聯成果發表會從前期徵選起，網羅高雄高中職與大專院校的優秀社團，無論是舞台上動態演出，或展攤互動的靜態體驗，都展現學生們在課外的興趣養成。

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林楷軒特別提及前幾天高雄豪大雨，但學生仍盼望活動如期舉行，他索性扛下風雨變數的壓力，還好老天幫忙、活動當天豔陽高照，現場氣氛熱烈，學生熱情不減。

青年局指出，聯合成發舞台由21組動態社團輪番登場，帶來舞蹈、樂團、饒舌、劍術、電音等多元演出，包括中山大學揚門樂社展現獨立樂團魅力、高雄高商韓舞社「Euphony」演出K-POP舞蹈、鳳山商工電音社則以變化多元的電子音樂掀起現場高潮。

同步展出的21組靜態攤位則涵蓋傳統藝術、桌遊、生存遊戲、動漫Cosplay與攝影展覽，展現學生社團豐富多元的創造力。

備受關注的「贏者全拿社團PK戰」透過線上投票選出人氣社團，由中山大學吉他社與高雄高商韓舞社榮獲人氣王，分別獲得1萬元獎金！

活動另規劃「制服 Dress Code」主題，邀請參與者穿上制服重溫校園時光，現場設有專業攝影服務與限量相片沖洗，更發放「覺醒之星」限量徽章；另有4.5公尺寬的巨型黑板牆，供民眾書寫青春宣言，現場氛圍如同戶外教室派對，青春感滿滿。

鳳山商工陳同學表示，感謝青年局沒有因雨延期活動，讓大家如期登上戶外舞台，看到同學們熱情地應援，超感動的；高雄高商林同學也說：「除了成果展現，還認識其他學校社團，甚至與NGO交流，收穫很多課本外的知識」。

中華藝校同學Cosplay裝扮登場，華麗造型超吸睛。（圖由青年局提供）

高雄師範大學日本劍術社與民眾近距離互動，感受劍道之美。（圖由青年局提供）

瑞祥高中民謠吉他社在活動現場帶來動人的旋律。（圖由青年局提供）

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