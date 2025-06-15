06/15各報重點新聞一覽

台灣基進、綠黨、時代力量、歐巴桑聯盟20多人昨到傅崐萁「花蓮王宮殿建築群」拍照打卡，希望花蓮人站出來下架傅崐萁。（記者花孟璟攝）

2025/06/15 06:50

自由時報

大罷免 增8藍委進三階 中選會週五審定

卅一件國民黨立委罷免案查對期限陸續截止，截至昨晚，已有十二件國民黨立委、一件縣市長罷免案未獲補件通知，預料挺進三階投票。除先前確定傅崐萁、黃建賓、涂權吉、鄭正鈐，昨天新增包含葉元之、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、江啟臣、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等八案，中選會本週五將召開委員會審定。

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伊朗數百枚飛彈報復 以色列再空襲 以國3死70傷 揚言讓德黑蘭陷入火海

以色列十三日對伊朗發動大規模空襲後，引發德黑蘭當局報復反擊。雙方跨夜交火至十四日，伊軍共發射約兩百枚彈道飛彈，使特拉維夫和耶路撒冷等城市警報大響，造成至少三死七十傷。以軍十四日再度空襲伊朗，鎖定西部和西北部軍事設施，並宣稱已控制德黑蘭領空。

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法醫研究所、學者 跨單位研究 新興毒品氾濫 未被逮捕「黑數」達174倍

新興毒品氾濫！學者與法醫攜手，精準串聯國家資料庫，研究解剖個案，分析死者體內毒品種類，挖掘出含有新興毒品、但從未被逮捕的「黑數」，竟是有逮捕紀錄的一七四倍，可見傳統毒品偵測與管控手段，已難應對新興毒品快速變化的趨勢。

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聯合報

伊朗4波回擊以色列 200飛彈、逾70戰機互攻

以色列十三日襲擊伊朗核設施及軍事高層後，伊朗正式展開軍事行動報復，在十三日晚間至十四日凌晨向以色列發射數波飛彈，造成特拉維夫地區等地至少三人喪命，約一百五十人受傷。隨後，以軍當夜再度襲擊伊朗首都德黑蘭等地區，已傳出約六十人死亡。開戰兩日來，伊朗至少一三八人喪命。

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長者使用時易跌倒...公廁馬桶坐或蹲 藏安全課題

目前全國公廁的蹲式馬桶占比百分之四十五點四七，坐式為百分之五十四點五三，但採蹲式、坐式的論戰未曾停歇，如今邁入高齡化社會，公廁馬桶除了衛生顧慮，還有安全風險課題。

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中國時報

以伊狂射飛彈 美急增兵中東

以色列與伊朗衝突於14日邁入第二天，雙方你來我往互射飛彈，局勢急劇升溫。伊朗首都德黑蘭、以色列大城特拉維夫及耶路撒冷，均傳出爆炸聲並造成死傷。美國證實正在協助以色列攔截飛彈，並向中東增派飛彈驅逐艦。同時，美國總統川普稱仍致力挽救核協議，伊朗也改口尚未就退出核談判作最終決定。

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人事總處：未來只補假不補班

行政院人事行政總處修正《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，刪除調整上班日為放假日並補行上班的規定，另增訂放假日逢例假日的補假原則。換言之，未來只剩補假沒有補班。人事長蘇俊榮14日受訪表示，大家對補班都有意見，只對補假沒意見，若沒有連假的話，民眾可利用自己的特休假串在一起，更靈活地使用國假。「太多連假民眾都到日韓旅遊，會引發國內旅宿業者抱怨」。

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以色列宣稱攔截多數伊朗飛彈，但有少數漏網之魚。圖為特拉維夫首都圈城市拉馬干的建築遭飛彈擊中毀損。（法新社）

新興毒品氾濫，未被逮捕的「黑數」竟然是有逮捕紀錄的174倍。圖為偽裝成咖啡、奶茶、布丁、彩虹菸的新興毒品。（資料照）

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