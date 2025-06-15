今高溫上看36度 各地慎防午後雷陣雨

今日各地高溫普遍為33至35度，大台北盆地、花東縱谷、西半部近山區、河谷有局部地區可能出現36度以上高溫。（資料照）

2025/06/15 06:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（15日）環境風場為西南風，水氣偏少，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後在大台北、東北部、東部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地高溫普遍為33至35度，大台北盆地、花東縱谷、西半部近山區、河谷有局部地區可能出現36度以上高溫，尤其台東易有焚風，高溫範圍廣泛，民眾外出請注意防曬並多補充水分。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

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週一（16日）、週二（17日）西南風伴隨水氣影響，迎風面的中南部地區降雨機率提高，有不定時局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中在中部以北山區有機會發生局部大雨。北部27至36度，中部25至34度，南部26至33度，東北部25至33度，東部26至32度，東南部26至35度。

週三（18日）至週六（21日）各地大多為多雲到晴，環境轉東南風至偏南風，僅迎風面的東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。其中週三水氣仍偏多，東南部及恆春半島降雨範圍較廣，且各地午後雷陣雨亦發展較旺盛。

溫度:

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 26 ~ 36 28 ~ 33 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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