台中慈濟醫院前常塞車！左轉綠燈將增加秒數

慈濟醫院前的豐興路，利用號誌秒數及上下游路口號誌連鎖等方式，解決左轉塞車問題。（交通局提供）

2025/06/14 23:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市潭子區慈濟醫院前的豐興路，因路型無法設置左轉專用道，造成直行車輛與左轉進入醫院車輛交織造成壅塞。交通局長葉昭甫表示，經現勘後，針對路口紅綠燈號誌燈號管制採用「綠燈早開」或「綠燈遲閉」機制，左轉車輛有專用號誌秒數得以左轉；沿線7處路口號誌也進行秒數調整，加強號誌連鎖，解決左轉塞車問題，民眾就醫、探病車輛進出順暢。

葉昭甫表示，慈濟醫院為地區大型醫療院所，醫院主要進出口位於豐興路與環中路口兩側，豐興路為連結潭子及豐原的替代道路，且沿線串聯台74線、環中東路及國四豐潭段的潭子聯絡道，穿越性車流量大，為利就醫民眾及豐興路主車流行駛順暢。交通局傾聽慈濟醫院與當地民眾建議，經盤點豐興路沿線計7處號誌路口，進行路口秒數調整，加強號誌連鎖。

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如何讓就醫或探病的車輛順利左轉進入慈濟醫院？葉昭甫指出，考量潭子區豐興路道路的路型難以設置左轉專用道，導致直行車輛常因左轉進入醫院的車輛，在等待左轉時釀成回堵，因此，交通局針對路口紅綠燈號誌燈號同步優化為「綠燈早開」或「綠燈遲閉」機制，讓左轉車輛有專用號誌秒數得以順暢左轉。

葉昭甫也說，「綠燈早開」是在如左轉的特定方向提前亮綠燈，讓該方向的車輛可以先行通過，「綠燈遲閉」則是在綠燈結束後，再延長如左轉的特定方向綠燈時間，讓待轉的左轉車輛能在安全且無對向車的情況下順利通行，不需更換車道配置或拓寬車道，彈性運用號誌，精準改善左轉的通行效率」。

豐興路交通實地觀察車流型態，積極現勘調整交通號誌，提升整體行車效率，避免左轉塞車的情況，獲得用路人的友善回應，減少待轉的時間，且路口已增設「特殊時相號誌 請依燈號行駛」標誌牌面，請用路人行駛該路段時特別注意，依現場號誌燈號行駛，確保行車安全。

慈濟醫院前的豐興路，利用號誌秒數及上下游路口號誌連鎖等方式，解決左轉塞車問題。（交通局提供）

交通局優化豐興路號誌秒數配置。（交通局提供）

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