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    霧峰柳豐路拓寬最後一哩路開工 連通亞大、醫院、工業區

    柳豐路在霧工八路至台74線的拓寬工程近日正式開工，打開交通瓶頸，連接亞洲大學、附設醫院及霧峰工業區更順暢。（台中市建設局提供）

    柳豐路在霧工八路至台74線的拓寬工程近日正式開工，打開交通瓶頸，連接亞洲大學、附設醫院及霧峰工業區更順暢。（台中市建設局提供）

    2025/06/14 23:56

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市霧峰區柳豐路是連接亞洲大學、附設醫院及霧峰工業區的重要幹道，建設局說，柳豐路在霧工八路到台74線拓寬工程已正式開工，預計明年7月完工，完成整體道路系統中的最後一塊拼圖，暢通交通瓶頸，改善霧峰交通路網，提升通行效率與行車安全，學、就醫、通勤更加便利安心。

    建設局長陳大田說，「柳豐路」是連接亞洲大學、附設醫院及霧峰工業區的重要幹道，霧工八路至台74線下方路段僅有5公尺寬，車輛會車困難，交通事故頻傳，且柳豐路其他路段，包括霧工一路至霧工八路，以及台74線至台3線區段皆已完成拓寬，僅剩此段尚未改善。

    「柳豐路（霧工八路至台74線）拓寬工程」路段兩側多為農民耕作農林作物，市府為促成工程，多次與土地所有權人溝通協調，說明拓寬計畫對地方交通與區域發展的助益，最終獲得地主認同與支持，2023年底成功取得路段範圍土地，後續經內政部國土管理署進行規劃設計，已於6月11日正式開工。

    建設局表示，柳豐路拓寬工程係由市府向中央提報「生活圈道路交通系統建設計畫」，在完成用地取得後，由內政部國土管理署負責規劃設計及施工，工程範圍北起霧工八路，南至台74線，全長約656公尺，將原本僅5公尺寬的道路拓寬至12公尺，並擴大人行道轉角半徑，增設行人穿越線與交通號誌等設施，工程總經費為1億3368萬元（工程費5505萬元、用地費7863萬元），其中由市府自籌7949萬元，其餘由中央補助支應。

    另為提升柳豐路上光復國民中小學及亞洲大學師生通學安全，市府同步投入3142萬元推動「霧峰區柳豐路路面及人行道改善工程」，改善範圍自中正路至亞洲大學，內容包含增設實體人行道及優化現有設施，雙側人行道總長度達820公尺，另改善路面長度約600公尺，預計8月完工。

    柳豐路在霧工八路至台74線下方路段僅有5公尺寬，車輛會車困難，交通事故頻傳。（台中市建設局提供）

    柳豐路在霧工八路至台74線下方路段僅有5公尺寬，車輛會車困難，交通事故頻傳。（台中市建設局提供）

    「柳豐路（霧工八路至台74線）拓寬工程」路段兩側多為農民耕作農林作物。（台中市建設局提供）

    「柳豐路（霧工八路至台74線）拓寬工程」路段兩側多為農民耕作農林作物。（台中市建設局提供）

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