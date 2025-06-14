雞肉飯、燒肉飯、刈包！台南一中免費「學霸餐」菜色曝光

台南一中開辦「高三活力補給站」，餐點不馬虎。圖為雞腿飯。（台南一中提供）

2025/06/14 23:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中近年來學測申請上頂大或志願科系考生逐年增加，「關門秘招」曝光！為了讓考生們有智力體力好好衝刺，學測前1個月開設「活力補給站」，讓學生們下課後留在群英堂大禮堂K書討論，還免費提供晚餐，學生們最愛的是雞肉飯、燒肉飯、刈包等，1個月吃下來約花費120萬元，全由家長會力挺負擔，一切都值得！

南一中原本是想提供學生可以課後留校作學測前最後衝刺，有簡單點心充飢，後來考生反映希望能夠供應晚餐，不用浪費時間排隊用餐或買便當，因此獲得家長會全力支持，已開辦4、5年。初先約300多位考生報名，在學長學弟口耳相傳下「呷好逗相報」，今年已增加450位，考生大讚說「不用再動腦筋想晚上吃什麼，學校都準備好了，而且都超好吃」。

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每晚大概是1份主餐，例如雞肉飯、燒肉飯、米糕、鍋貼、炒飯，再加1份副餐如刈包、蔥肉餅、肉夾饃、茶葉蛋，還有湯品玉米濃湯、菜頭湯、紫菜湯、蕈菇湯等，這些都是學生最愛，而且每晚都會變換不一樣餐點。

1個月花費120萬沒在怕

台南一中透露說，因台南小吃有名，點過魠魚羹、碗糕等美食，結果學生最愛的還是雞肉飯、燒肉飯、刈包之類的，並且選擇能夠大量供應且衛生安全可靠的店家，有相當品質把關，1個月花費約120萬。此外，家長會也很貼心，用餐時間會輪流為學生服務詢問需求，設在校內的便利商店也優惠提供茶葉蛋補給。

家長會副會長朱恩立去年開始帶領承恩中醫團隊，為高三學生作考前義診，發現考生時常因考前高壓讀書，產生考前症候群，包含失眠、頭暈、注意力不集中、記憶力減退、腦部壓力大、焦慮、恐慌或是食慾差、胃腸不適、肩頸酸痛等問題，因此今年度特地針對這些問題為同學把脈問診、穴位推拿，緩解考前症候群。考前夜間諮詢，更有各科老師留下來讓晚自習同學詢問各項問題。

學生常點火雞肉飯。（台南一中提供）

刈包是學生最愛之一。（台南一中提供）

台南一中於每年學測前1個月開設「活力補給站」，作為學生們精神後盾。（台南一中提供）

台南一中「活力補給站」給考生們全力支持。（台南一中提供）

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