週日高溫飆36度 戶外活動注意防曬

週日各地多雲到晴，高溫悶熱，外出請注意防曬。（資料照）

2025/06/14 22:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，明（15日）西南風環境下水氣偏少，各地白天高溫普遍超過33度，午後僅大台北、東北部、東部及各地山區有零星短暫雷陣雨，全台大多為多雲到晴、炎熱悶熱的天氣。

降雨方面，週日午後受熱對流影響，大台北、東北部、東部及各地山區易有局部雷陣雨發展，但降雨範圍不大、屬短暫型態，其他地區大多為多雲到晴；離島部分，澎湖、金門有局部短暫陣雨機率，馬祖則無明顯降雨。

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氣溫方面，週日各地高溫普遍在33至35度間，大台北盆地、花東縱谷及近山區、河谷局部可能飆破36度，台東地區更有焚風發生機率，高溫範圍廣泛、體感悶熱，民眾外出請注意防曬、多補充水分。離島地區方面，澎湖與金門27至32度，馬祖則為26至31度。

氣象署也提醒，週日由於西南風偏強，桃園至雲林、台東及澎湖、金門、馬祖、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全，交通往返請留意航班資訊。

天氣風險公司指出，週日各地上午多為晴朗好天氣，日照強烈，午後僅中北部山區有局部雷陣雨機會，範圍與強度皆不明顯。展望未來一週，台灣天氣將轉為典型夏季型態，午後雷陣雨集中在山區、大台北、宜蘭及花蓮等地，高溫可能持續達35至36度，東南部有焚風發生機率，紫外線指數也將普遍達「過量」至「危險」等級。

紫外線方面，週日除基隆市、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、高雄市、金門縣為「過量級」，其餘各地皆達「危險級」，外出活動需特別注意防曬與中暑風險。

空品方面，環境部指出，週日環境風場為偏南至西南風，北部地區位於下風處，污染物較易累積，加上午後光化作用影響，臭氧濃度可能上升。空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及馬祖、金門、澎湖空品區為「良好」等級，北部空品區則為「普通」等級。

週日高溫普遍落在33至35度，大台北、花東縱谷等局部地區恐飆破36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週日全台各地多為「過量級」到「危險級」，民眾需特別注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週日北部空品為「普通」等級，其他地區及離島多為「良好」，午後臭氧濃度恐上升。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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