金門金寧社福館又動土！設鄉內首座公辦民營托嬰 陳福海允建共融公園

金門縣「金寧社會福利館新建工程」動土，縣長陳福海（前右）、金寧鄉長楊忠俊（前左）等人持鍬主持動土典禮。（記者吳正庭攝）

2025/06/14 22:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天舉行「金寧社會福利館新建工程」動土典禮，預計2026年8月完工，2樓設置金寧鄉首座公辦民營托嬰中心，預計可收30名幼兒；縣長陳福海答應鄉民代表會主席黃文欣建言，將在該鄉成立親子共融公園。

金寧社會福利館新建工程動土典禮由行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣長陳福海主持，金寧鄉長楊忠俊、鄉代表會主席黃文欣及多位金寧鄉代表、村里長均出席，舞獅表演同時，晴朗的天氣下起陣雨，現場一掃悶熱。

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陳福海說，金寧社會福利館的興建，不僅是硬體設施的升級，更是對鄉親生活品質的關懷，也是「顧老、顧幼、顧弱勢」施政理念的具體實現。

黃文欣致詞感謝縣府對金寧鄉建設逐步落實，但仍少了1座親子共融公園，此時，坐在台下的陳福海明快回應「我答應你」，此語一出，金寧鄉親一致鼓掌肯定。

此外，也有鄉親發現金寧鄉是第2次舉行金寧社會福利館新建工程動土典禮，金寧鄉長楊忠俊也是「第2次」表達「感動」，他期盼社福館提供多元化的服務功能。

「金寧社會福利館」曾於2022年11月19日動土，當時稱「金寧綜合社會福利館」，縣長是楊鎮浯，總經費近2億元，楊鎮浯未連任，陳福海上任後貫徹財政紀律，該工程喊停，直至今年財政水平回升，重新啟動建館工程，並小改名「金寧社會福利館」，兩地相距不遠。

縣府說，「金寧綜合社會福利館」使用土地面積2935.54平方公尺，預計興建3層樓，樓地板面積2824.74平方公尺，總經費1億9329萬6440元，工期600個工作天，預計2024年完工。

今天動土的「金寧社會福利館」基地面積約396平方公尺，總樓地板面積約799平方公尺，為地上2層建築，預留3樓增建空間；總經費約5700萬元，其中3000萬元爭取到中央前瞻基礎建設，地方自籌配合款約2700萬元。定2025年6月動工，工期約330日曆天，預計2026年8月中旬完工。

縣府說，金寧社會福利館1樓將設社區照顧關懷據點，供長者共餐與交流場所，預計容納100至120人；2樓將設置金寧鄉第一處公辦民營托嬰中心，預計提供30名未滿2歲的嬰幼兒托育服務。

金門縣「金寧社會福利館新建工程」動土典禮，意外下起陣雨，與會者正準備起身調整座位往後搬移。（記者吳正庭攝）

金寧鄉代會主席黃文欣為興建金寧親子共融公園向縣長陳福海請命，陳福海在台下明快回應「我答應你」。（記者吳正庭攝）

金寧社會福利館新建工程動土典禮是當地大事，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左六）、縣長陳福海（左七）、金寧鄉長楊忠俊（左八）、鄉代表會主席黃文欣（左十）及多位金寧鄉代表、村里長均出席。（記者吳正庭攝）

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