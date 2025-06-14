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    彰化縣垃圾分類下一步？下半年試辦網購包材回收

    泡泡紙防撞緩衝包材，將納入彰化縣下半年度的試辦回收計畫。（記者劉曉欣攝）

    泡泡紙防撞緩衝包材，將納入彰化縣下半年度的試辦回收計畫。（記者劉曉欣攝）

    2025/06/14 22:23

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月推出全國首見棉被、枕頭、絨毛玩具等家居紡織品的回收試辦計畫，為了讓「垃圾瘦身」持續下修，預計今年下半年將鎖定「網購包材」進行回收試辦。環保局長江培根指出，從泡泡紙到泡泡粒等防撞緩衝包材，都將研議納入試辦計畫。

    江培根指出，彰化縣去年7月推出垃圾分類新制，提高整車退運標準以來，成效非常驚人，因為資源回收物與生、熟廚餘的回收量大增，讓一般垃圾量大大減少，成功的讓彰化縣的人均垃圾量，從原本高於全國平均數，一下子就降到比全國平均數還低，因此，如何讓垃圾量持續減少，就成為今年的首要課題。

    江培根強調，去年垃圾進入溪州焚化廠的數量跟前年相較，減少了3.1萬公噸，最大的功臣是生、熟廚餘回收比例提高，去年廚餘回收量比前年增加了36.49%。其次，就是垃圾分類的落實，讓資源回收物增加，以及去年新增家居紡織品的回收。

    由於隨著電商在疫情時代的崛起，網購已成為民眾的日常，而網購的包材就成為今年下半年試辦回收的主角。江培根指出，以往大多是把紙箱回收，其餘內部防撞包材從防泡泡紙到泡泡粒等等，則是當作一般垃圾，不然就是建議民眾能夠重複使用，未來計畫納入回收，以鼓勵、試辦為主，擴大回收的項目與範圍。

    江培根指出，彰化縣去年創下垃圾減量的好成績，必須靠著全民支持，才能繼續保持「垃圾瘦身」的成果，也希望在養成民眾垃圾分類的日常好習慣後，以試辦新增回收項目，讓垃圾能夠持續減量。

    彰化縣去年7月試辦棉被枕頭等家居紡織品的回收計畫，也是全國首見。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣去年7月試辦棉被枕頭等家居紡織品的回收計畫，也是全國首見。（彰化縣環保局提供）

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