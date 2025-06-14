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    直走就違規！台南這路口雙黃線「急轉彎」騎士當機3秒喊陷阱

    台南北區臨安路91巷雙黃線急轉彎，直行就違規，設計已逾16年，居民戲稱「陷阱路」。（記者王捷攝）

    台南北區臨安路91巷雙黃線急轉彎，直行就違規，設計已逾16年，居民戲稱「陷阱路」。（記者王捷攝）

    2025/06/14 22:14

    〔記者王捷／台南報導〕台南有條「陷阱路」，雙黃線在路口急轉彎，直走就違規，最高可開罰1800元。有居民說，這個標線設計至少已有10多年，每次經過車速會變慢，因為不知道怎麼走，腦袋會當機3秒。警方指出，會與相關單位研議改善，但在改善前，民眾仍要遵守交通規則。

    「陷阱路」位於北區臨安路91巷，巷子雖不狹窄，但標明禁止汽車進入。不過巷子兩側住家密集，甚至有咖啡店，因此仍有汽車違規進出，最特別的是巷子的雙黃線，在經過一條巷弄時會突然轉彎，地面標線指示車輛必須右轉，直接直行就會構成違規。

    雖然巷內「陷阱」不少，但警方強調多年來車禍數據並不突出，也沒有檢舉達人專門鎖定此處檢舉，警五分局是透過網友PO文才得知標線異常，對於設計原因，警方詢問交通局時，承辦人也不清楚當時為何要設計成必須右轉、不能直行，只記得大約在2000年前後，就已設置這樣的標線。

    警方進一步查證，從Google街景圖發現，巷內標線最早可追溯至2009年，不過警五分局至今未接獲標線設計不良的投訴。有居民表示，很多人經過這段「陷阱」標線時，都會突然減速，可能是擔心被檢舉，或是不知道該怎麼走，反倒讓這條怪異標線，產生了某種警惕作用。

    五分局回應，針對這條「陷阱路」，將報請相關單位會勘，檢視標線與標誌是否需要改善，但在尚未改善前，駕駛人仍應依照標線行駛，如果機車跨過雙黃線直行，沒有依據地上的標線右轉，會違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，可處900元到1800元罰鍰。

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